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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.01.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Trabzonspor M.Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Trabzonspor M.Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı ile Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında zirve yarışı devam ediyor. Liderlik pozisyonunda yer alan Medipol Başakşehir, zirve için takipte yer alan Trabzonspor ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı ile şampiyonluk yarışı devam ediyor. İkinci yarıya üst sıralarda başlayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak. Peki, Trabzonspor M. Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TRABZONSPOR M.BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 18. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda M.Başakşehir'i konuk edecek. 20 Ocak Pazar günü oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu yardımcılıkları üstlenecek. 

Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.
Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

LİGDE 22. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, bugün Trabzon'da yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 21 maçın 9'unda Trabzonspor, 6'sında Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

TRABZONSPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligde 7 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 7 lig maçında 4 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 10 gol yedi.

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