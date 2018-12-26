Trabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak
GeriFutbol Trabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
26.12.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Trabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak

Spor Toto Süper Ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, ligde en az kart gören takım, iç sahada en çok kazanan iki takımdan biri ve ligde en golcü ikinci takım konumunda yer aldı.

İÇ SAHADA EN ÇOK KAZANAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

Süper Ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak devreyi 29 puanla ikinci sırada tamamlayan ve zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, istatistiklerle de zirveye ortak oldu. Elde ettiği 29 puanın 20sini evinde oynadığı maçlarda hanesine yazdıran bordo-mavililer, iç sahada oynadığı 9 maçın 6sında da rakiplerine üstünlük sağlayarak Kasımpaşa ile birlikte iç sahada en çok kazanan takım oldu. Trabzonspor, ligin ilk yarısında evinde oynadığı 9 maçta ise sadece bir mağlubiyet aldı.

EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM

Spor Toto Süper Ligin ilk yarısında rakip filelere 32 gol gönderen bordo-mavililer, 37 gol kaydeden Kasımpaşanın ardından ligde en golcü ikinci takım konumunda yer aldı. Bordo-mavililerde bu gollerin 24ü yabancı oyunculardan gelirken, Rodallega 9, Burak 5, Nwakaeme 4, Novak ve Ekuban 3er, Sosa, Onazi ve Abdülkadir Ömür 2şer, Amiri ve Olcay ise 1er golle takımına katkı sağladı.

LİGDE EN AZ KART GÖREN TAKIM

Bordo-mavililer ayrıca, Süper Ligde ilk 17 haftalık bölümde en az kart gören takım oldu. Toplamda gördüğü 32 sarı kart ile en az kart gören takımların başında yer alan Trabzonsporu, 33 sarı kart ile Kasımpaşa, 32 sarı ve 1 kırmızı kart ile de Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti. Ligde en çok kart gören takım ise, 46 sarı ve 3 kırmızı kart ile Beşiktaş oldu.

EN İSTİKRARLISI NOVAK

Bordo-mavililerde ligin ilk yarısında 16 maçta, bin 440 dakika sahada kalan sol bek oyuncusu Novak, en istikrarlı oyuncu olurken, onu 17 maçta, bin 424 dakika süre alan Rodallega takip etti. Sosa 16 maçta, bin 362 dakika, Toure ve Pereira 15er maçta bin 350şer dakika, Onazi 16 maçta, bin 305 dakika, Abdülkadir Ömür 16 maçta, bin 231 dakika, Onur 12 maçta bin 80 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı, Hosseini, Nwakaeme, Olcay, Burak, Hüseyin, Uğurcan, Amiri, Kucka, Ekuban, Zeki, Kamil Ahmet, Ibanez, Hasan Batuhan ile Abdulkadir Parmak bin dakikanın altında süre alan isimler oldular. Semih, Murat Cem, Muzaffer Cem, Arda ve izinsiz olarak şehri terk eden kaleci Esteban ise ligde 17 haftalık bölümde şans bulamadı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 410Liverpool - Newcastle
    3
    MS1
    1,05
    9259kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

LeBron sakatlandı ama Lakers son şampiyonu yendi!

Rodallega attı, Trabzonspor kaybetmedi

Trabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak

B.B. Erzurumspor’un ilk yarı karnesi