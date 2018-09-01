Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Trabzon'da yapacakları maçla 126. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 125 karşılaşmanın 57'sini Galatasaray, 41'ini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 163, Trabzonspor ise 137 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 90 karşılaşmanın 40'ını Galatasaray kazanırken, 29 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 116, Trabzonspor ise 100 gol attı. Geçen sezonki lig maçlarını taraflar evlerinde 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Son maçlarda Trabzonspor önde



Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 8 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 8 lig maçından 5'inde bordo-mavililer, 3'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.



Trabzon'daki lig maçları



Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 45 maçta Galatasaray'ı 19 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Evindeki son 2 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 2'si Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 54 golüne, Galatasaray 56 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



Son 11 maçta beraberlik yok



Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 11 maçta beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 11 müsabakadan 6'sında Galatasaray, 5'inde Trabzonspor galip geldi.

Trabzonspor ve Galatasaray, Süper Lig'deki 91. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 90 maçta Galatasaray 40 galibiyet elde etti (21B 29M). Trabzonspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 10 karşılaşmasında taraflar beşer galibiyet elde etti. Trabzonspor ile Galatasaray'ın geçen sezon ligde oynadığı iki maçta da ev sahibi takımlar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Trabzonspor, Galatasaray'ı evinde ağırladığı son iki lig maçında galip geldi. Bordo mavililer, Galatasaray karşısında iç sahada en son Mayıs 1989-Eylül 1990 arasında arka arkaya üç galibiyet elde etti. Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ettiği son dört lig maçının üçünü kazandı. Aynı sayıda galibiyeti bundan önceki 19 lig maçında elde etmişlerdi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 11 Süper Lig maçı beraberlikle sonuçlanmadı. Bu iki takım en son Aralık 2012'de berabere kalmıştı. Galatasaray, Süper Lig'de dokuz maçtır kazanıyor. Sarı kırmızılılar en son Nisan 1998-Eylül 1998 arasında daha uzun bir galibiyet serisi yakalamıştı (10 maç) ve o dönem de takımın başında Fatih Terim vardı.

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son dört maçını kazandı. Sarı kırmızılılar, en son 2002/03 sezonunda dış sahada daha uzun bir seri yakalarken (toplamda dokuz maç), bu serideki son galibiyetini Trabzonspor'a karşı elde etmişti (2-1). Galatasaray'ın bu serisinde de takımın başında Fatih Terim vardı. Galatasaray, bir önceki sezonun şampiyonu unvanıyla girdiği sezonlarda Trabzonspor ile karşılaştığı son 17 Süper Lig maçında sadece bir kez yenildi (13G 3B) ve son dokuz maçında yenilgi yüzü görmedi (7G 2B). Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son yedi Süper Lig maçında toplam dokuz kırmızı kart çıktı. Bu kartların yedisini Trabzonspor gördü. Trabzonspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaştığı son 32 maçın 30'unda gol atılıdı. Bu 30 maçın 29'unda ise ilk golü atan taraf yenilmedi. İlk golü atan takımın yenildiği son maç, Şubat 2016'da Trabzonspor'un dört kırmızı kart görerek Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçtı. Galatasaray'ın Süper Lig'de Trabzonspor'a attığı son 16 golün dokuzu yabancı oyunculardan geldi. Diğer yedi golü atan dört yerli oyuncunun üçü daha önce Trabzonspor forması giymişti: Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Umut Bulut & Emre Çolak. Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son 17 golün 10'u duran toplardan geldi.

Trabzonspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı maçlarda atılan son 32 golün 26'sı maçların ikinci yarılarında geldi.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan, en fazla isabetli şut çeken ve en fazla net gol pozisyonuna giren takım (9, Beşiktaş ile birlikte). Galatasaray ligde kalesinde en şut ve en az isabetli şut gören takım. Trabzonspor'un iç sahada derbilerde attığı son yedi golün dördünde Yusuf Yazıcı'nın direkt katkısı var. Galatasaray'ın ligde derbilerde attığı son beş golün dördü asistle gelirken, bu asistlerin tamamını bekler yaptı: Mariano, Nagatomo & Linnes. Hugo Rodallega bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin ardından en golcü isim. Rodallega, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı oynadığı dört maçta bir gol attı ancak hepsinde mağlup oldu.

Yusuf Yazıcı bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken isim ancak henüz golü yok. Yusuf'un ardından ikinci sırayı paylaşan Emre Akbaba'nın beş isabetli şutta iki, Hugo Rodallega'nın beş isabetli şutta üç golü var. Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a karşı üç Süper Lig maçında iki gol attı. Yusuf'un ligde karşılaştığı rakipleri arasında daha fazla gol attığı tek takım Bursaspor. Emre Akbaba, Trabzonspor'a karşı üç Süper Lig maçında iki gol attı ve bir asist yaptı. Emre'nin ligde karşılaştığı rakipleri arasında daha fazla gol attığı tek takım Akhisarspor. Yunus Akgün, Alanyaspor maçındaki asistiyle 2014/15 sezonu başından bu yana Süper Lig'de asist yapan en genç oyuncu oldu. Bu unvanın önceki sahibi, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'dü. Maicon, bu sezon Süper Lig'de en fazla pas arası yapan oyuncu.

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