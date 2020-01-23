Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla eledi ve kupada tur atladı

İlk maçı 2-0 kaybeden Denizlispor, 14. dakikada Estupinan'ın golüyle öne geçti. Mücadelenin 23. dakikada Recep Niyaz farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında ve uzatma bölümünde gol olmadı ve mücadele penaltılara kaldı.

Trabzonspor, penaltı atışlarında Denizlispor'a 4-2'lik üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Kerem Ersoy xx

Denizlispor: Tolgahan Acar xx (Hüseyin Altıntaş dk. 66 x), Zeki Yavru xx (Thiaho Lopes dk. 56 x), Isaac Sackey xx, Muhammet Özkal xx, Olcay Şahan xx, Ogenyi Onazi xx (Murawski dk. 56 x), Kibong Mbamba xx, Hadi Sacko xx (Alihan Alkan dk. 91 x), Sedat Şahintürk xx, Recep Niyaz xxx, Oscar Estupinan xxx

Yedekler: Thiaho Lopes, Kadir Kurt, Asım Askungur, Murathan Sütcü

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Trabzonspor: Erce Kardeşler x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Filip Novak xx, Badou Ndiaye xx, Obi Mikel xx (Doğan Erdoğan dk. 89 x), Yusuf Sarı xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 105 ?), Abdulkadir Parmak xx (Sosa dk. 46 xx), Serkan Asan xx (Joao Pereira dk. 77 x), Anthony Nwakaeme xx, Alexander Sörloth

Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Gaston Campi, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Safa Kınalı, Muhammet Akpınar

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Estupinan (dk. 13), Recep Niyaz (dk. 22) (Denizlispor)

Penaltılar:

Atanlar: Estupinan, Recep Niyaz (Denizlispor), Joao Pereira, Sosa, Ndiaye, Doğan Erdoğan (Trabzonspor)

Kaçıranlar: Murawski, Lopes (Denizlispor)

Kırmızı kart: Anthony Nwakaeme (dk. 93) (Trabzonspor), Muhammet Özkal (dk. 119) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Zeki Yavru, Muhammet Özkal, Olcay Şahan (Denizlispor), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

14’üncü dakikada Denizlispor maçta öne geçti. Trabzonsporlu Nwakaemenin yaptığı hatalı pasla topla buluşan Estupinanın ceza sahası dışından yerden sert vuruşu ağlara gitti: 1-0



23’üncü dakikada Denizlispor farkı 2ye çıkardı. Sacko sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Ceza sahası içinde Recep Niyazın yaptığı vuruş filelerle buluştu: 2-0



28’inci dakikada Abdülkadirin ortasına ceza sahasında Sörlothun yaptığı kafa vuruşunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.



40’ıncı dakikada Nwakaemenin sol çaprazdan yaptığı plase vuruş kaleci Tolgahan güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



41’inci dakikada Yusufun kullandığı köşe vuruşunda, Hosseini ceza sahası içinde iyi yükselerek kafayı vurdu. Top, az farkla üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlisporun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



48’inci dakikada Sosanın pasında topla buluşan Sörloth kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sörlothun Muhammetin müdahalesiyle yerde kalması sonucu maçın hakemi penaltı kararı verdi.



51’inci dakikada Sörlothun kullandığı penaltı atışında kaleci Tolgahan gole izin vermedi.



62’nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaemenin vuruşunu kaleci Tolgahan kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



83’üncü dakikada Recepin pasında Olcayın yerden sert şutu az farkla auta gitti.



85’inci dakikada Sacko sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Estupinanın ceza sahası içindeki dokunuşunu kaleci Erce kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



90+6’ncı dakikada Denizlispor Sedatla kullandığı kornerde ceza sahası içinde Estupinanın yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın normal süresi 2-0 Denizlisporun üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.



94’üncü dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Ceza sahası içinde ikili mücadele sonucunda Nwakaeme yere düştü. Hakem, Nwakaemeye kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Nwakaeme, hakeme itirazlarını sürdürdü ve ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.



117’nci dakikada Denizlispor üçüncü gole çok yaklaştı. Estupinanın kafa vuruşunu yaptı, kaleci Erce topu son anda köşeden kornere çeldi.



120’nci dakikada Denizlispor da 10 kişi kaldı. Sörlotha faul yapan Muhammet ikinci sarı kartını alarak oyun dışı kaldı.





Trabzonspor antrenmanında eğlenceli anlar...