Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11!

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı, iki Karadeniz ekibinin mücadelesine tanık edecek. Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve ligin son sıralarında yer alan Çaykur Rizespor, liderlik yarışını sürdüren Trabzonspor karşısında mücadele edecek. Peki, Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Çaykur Rizespo'u konuk edecek. 23 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yardımcılıkları üstlenecek.

Ligin son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışını sürdürüp, 4. sıraya yükselen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.



Bordo-mavili takımda Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Senegalli futbolcu Zargo Toure sakatlıkları, Portekizli Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Trabzonpor'un bugünkü karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.



YUSUF YAZICI, KAPTAN



Karadeniz ekibinde Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıkacak.



Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, 21 yaşında bordo-mavililerde kaptanlık bandını koluna takacak.

"TARAFTARDAN TEK İSTEĞİMİZ TAKIMA SAHİP ÇIKSIN"

Spor Toto Süper Lig'de bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "Trabzonspor maçında tek isteğimiz üç puan ve taraftarımızın bilinçli bir şekilde yanımızda olması." dedi.



Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kaldıklarını belirtti.



Sezon boyunca birçok maçta galibiyete yaklaştıklarını ama bunu koruyamadıklarını ifade eden Kartal, "Öne geçtiğimiz birçok maçta üç puanı avucumuzun içinden kaçırdık. İlk yarıda beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadık ve ligde geride kaldık. Elbette bu dönemdeki hataların farkındayız. Önümüzde verilecek arayı en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıda çok farklı bir Rizespor izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.



Ligin ilk yarısının son maçını Trabzonspor deplasmanında oynayacaklarını hatırlatan Kartal, "Biz, acil ihtiyacımız olan üç puana odaklanmalıyız. Saha içerisinde kalarak hak edenin kazandığı bir maç olmasını istiyoruz. Trabzonspor maçında tek isteğimiz üç puan ve taraftarımızın bilinçli bir şekilde yanımızda olması." ifadelerini kullandı.



Zor günler geçirmelerine rağmen takımı yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Hasan Kartal, şöyle devam etti:



"Bu sezon taraftarımızı mutlu edemedik. İnşallah Trabzonspor maçında yüzlerini güldürürüz. Taraftarımızdan isteğimiz takımına sahip çıksın. Maça gelecek taraftarlarımız doksan dakika takımlarına destek olsun. Onların desteklerine saha içerisindeki mücadelemiz ile en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. İnşallah, devre arasında yapacağımız takviyeler ile de ikinci yarı beklentileri karşılayan, yarışan, rekabet gücü yüksek bir ekip oluşturacağız."



Başkan Kartal, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında geçmişte yaşanan sıkıntıyı hatırlatmak istemediğini, futbol takımlarının mücadelesini saha içerisinde vermesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.