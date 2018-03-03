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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTrabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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03.03.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Trabzonspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de nefes kesen bir mücadele sahne alacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisini kazanarak büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, bu önemli karşılaşmadan da galip ayrılarak zirve yolundaki mücadelesini devam ettirmek istiyor. Ligin üst sıralarına çıkış yapmak isteyen Trabzonspor'da rakibini yenip puan farkını azaltma niyetinde. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde hataya tahammülü yok. Ligde son maçlarda evinde kazanıp dışarıda puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlı ekip, 24. haftada konuk olacağı Trabzonspor karşılaşmasını kazanarak zirve iddiasını sürdürmeye çalışacak. Son 5 maçtaki 3 iç saha mücadelesini kazanan Beşiktaş, deplasmandaki 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, son dönemde deplasmanda yaşadığı puan kayıplarını tekrarlamadan zirve iddiasını sürdürmeye çalışacak. Bu sezon iç sahada fazla puan kaybı yaşamayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise son dönemlerin en kötü performanslarından birini sergiledi. Beşiktaş, özellikle son 5 maçta içerdeki kazançlarını, deplasmanda galibiyetlerle destekleyememenin sıkıntısını yaşadı. Söz konusu 5 karşılaşmadan üçünü iç sahada oynayan ve bunları kazanan siyah-beyazlı ekip, bu süreçteki 2 deplasman karşılaşmasından ise beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta evinde 9 puan toplayan Beşiktaş, dışarıda ise 2 puan alabildi. Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçlık periyotta Kasımpaşa'yı evinde 2-1 yendikten sonra Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup eden Beşiktaş, sonraki dış saha maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir kez daha puan kaybı yaşadı.

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  • 147Trabzonspor - Beşiktaş
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Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 5 Mart Pazartesi akşamı oynanacak. Mücadele saat 20:00'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor galibiyeti peşinde

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçını 3-1 kazanan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı Trabzonspor'u yenerek hem zirve iddiasını sürdürmeye hem de son dönemdeki kötü deplasman performansını sonlandırmaya çalışacak. Fenerbahçe'yi yenerek zirveyle puan farkını 3'e indiren Beşiktaş, bunu biraz daha aşağı çekmek için Trabzonspor karşısına çıkacak. Beşiktaş, bordo-mavili rakibini mağlup ederse uzun bir aradan sonra iç sahadaki galibiyetini deplasmandaki kazançla taçlandırmış olacak. Siyah-beyazlı ekip, son olarak 3. haftada sahasında Bursaspor'u mağlup ettikten bir hafta sonra Kardemir Karabükspor'a üstünlük kurmuştu.

Deplasmandaki 12 maçta 17 puan çıkarabildi

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekti. Süper Lig'de şu ana dek 12 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlılar, sadece 4 kez dış sahada kazanabildi. 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dışarıda 17 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Son 6 deplasman maçında bir galibiyet

Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmada da beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 7 puan toplayabildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu. Söz konusu periyotta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip; Atiker Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla berabere tamamladı. Bursaspor ile 2-2 ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a da 2-1 mağlup oldu.

Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki istatistikler

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 90. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 89 maçta Beşiktaş rakibine 35-32'lik üstünlük sağladı. Trabzonspor, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanabildi. Bu galibiyet, Şenol Güneş'in Beşiktaş teknik direktörü olarak sahaya çıktığı ilk derbi maçında gelmişti. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında oynadığı son beş lig maçında yenilmedi. Bu, siyah beyazlıların bu deplasmanda elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi.

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanındaki son 10 lig maçının altısında gol yemedi. Trabzonspor ligde oynadığı son beş derbi maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu, Karadeniz ekibinin Mart - Kasım 2010'dan bu yana derbilerde elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi. Trabzonspor, iç sahada oynadığı son dört derbinin sadece birinde mağlup oldu; o maçta da rakibi Beşiktaş'tı. Bordo mavililer, bu seriden önceki 15 iç saha derbisinde sadece bir galibiyet elde edebilmişti. Beşiktaş, ligde oynadığı son 15 derbinin sadece ikisinde mağlup oldu ve bu maçların 13'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Deplasmanda oynadığı son derbi maçında Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş, ondan önce dış sahada çıktığı son beş derbide yenilgi yüzü görmemiş ve bu beş karşılaşmanın dördünde gol yememişti.

Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ile teknik direktör olarak karşılaştığı son üç maçta yenilmedi ve bu karşılaşmalarda gol yemedi. Ancak Güneş, Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlara karşı deplasmanda oynadığı yedi lig maçının sadece birini kazanabildi ve bu galibiyet Şubat 2011'de geldi. Trabzonspor teknik direktörü olarak, Ahmet Suat Özyazıcı'nın ardından Süper Lig'de Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden ikinci isim olan Şenol Güneş, bu maçı kazandığı takdirde Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak, Gordon Milne'in ardından Trabzonspor'u en fazla mağlup eden ikinci isim olacak (4; Christoph Daum ile birlikte). Güneş bu alanda üçüncü sırayı Slaven Bilic ile paylaşıyor. Bu eşleşmede ligde oynanan maçlarda atılan son dokuz golün yedisi ikinci yarılarda geldi.

Bordo mavililer ligin ikinci yarısında iç sahada sadece bir gol attı ve son iki iç saha maçında gol bulamadı. Trabzonspor kendi evinde en son Nisan ? Ağustos 2002 arasında arka arkaya üç maç gol atamamıştı.Beşiktaş bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan, topa en fazla sahip olan ve en fazla isabetli şut çeken takım. Trabzonspor bu sezon ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımı. Oyuncular arasında bu alanda ligin lideri olan Okay Yokuşlu ise en yakın rakibi Adis Jahovic'e 59 fark atmış durumda. Trabzonspor bu sezon ligde kendi kalesine en fazla gol atan takım. Bu sezon ligde kendi kalesine atılan gollerin %27'si Trabzonspor'a ait. Beşiktaş'ın ligde deplasmanda attığı son altı golün üçüne Alvaro Negredo direkt katkı yaptı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'a ligde attığı son dört golün üçünde Anderson Talisca'nın direkt katkısı var. Hugo Rodallega, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı oynadığı beş maçta beş gol attı. Rodallega'nın Süper Lig'de daha fazla gol attığı başka takım yok. Trabzonspor'a karşı Süper Lig'de üç kez sahaya çıkan Vagner Love'ın bordo mavili takıma attığı üç gol de sezonun ilk yarısında oynanan Alanyaspor Trabzonspor karşılaşmasında gelmişti.

Bu sezon Süper Lig'in en golcü ikinci oyuncusu olan Burak Yılmaz, bu maçta cezası sebebiyle oynayamayacak. Burak, ligde attığı 18 golle takımı Trabzonspor'un topladığı puanların %42'sinin tek başına sahibi oldu. Bu sezon ligde yaptığı asistler ile takımına en fazla puan kazandıran dört oyuncunun ikisi bu maçta karşı karşıya gelecek: Ricardo Quaresma & Dame N'Doye (üç asist) - altışar puan.

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