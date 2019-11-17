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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.11.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘Jose Sosa yüzde 99…’

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın takımdaki geleceği ve kulübün gündemini konuştu. Sosa, "Sosa bizim çok önemli değerlerimizden biri. Kalma olasılığı yüzde 99 herhalde. Sosa, kaldı da sözleşmedeki bir takım detaylar görüşülüyor. Sosa futbolu noktaladığında kulüp içerisinde görmek istediğim bir oyuncu" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS’ta katıldığı canlı yayında kulübün ekonomik tablosu ve takımın sportif gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

SOSA’NIN KALMA OLASILIĞI…

Ay sonu itibari ile anlaşma bitecek. Trabzonspor'un şartları belli. Sosa'nın değeri belli. Sosa'nın üstlendiği olduğu sorumluluk belli. Sosa bizim çok önemli değerlerimizden biri. Kalma olasılığı yüzde 99 herhalde. Sosa, kaldı da sözleşmedeki bir takım detaylar görüşülüyor. Sosa futbolu noktaladığında kulüp içerisinde görmek istediğim bir oyuncu. Bu benim düşüncem.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ‘Jose Sosa yüzde 99…’

VAR

Bu iş bu kadar kolay değil. Bütün her şeyin parasını biz veriyoruz. Hakemlerin ya eğitimlerinde yada yeteneklerinde sıkıntı var. Bunun karşılığını vermek bu kadar zor olmamalı. 18 kulübün başkanının 18'ininde ortak görüşü maçlar adil yönetilsin, hakemler hataları en aza indirilsin, VAR hakem hatalarını en aza indirsin. Kale arkasındaki kameraların kaldırılması istenmiş. Neden araştıracağım. Parasını kulüpler veriyor, ne gizlenmeye çalışılıyor. Bu durumlar futbolun marka değerini aşağıya çekiyor. Bunu sadece kulüpler sağlayamaz. TFF'ye de çok iş düşüyor. Yayıncı kuruluşun ödemiş olduğu paranın kur farkıdır değer artışı. Aslında çok ciddi değer kaybediyoruz.

“ÜNAL HOCA BİZİMLE BERABER SAVAŞACAK…”

Bizim gerçeklerimizi ve sıkıntılarımızı, kayıplarımızı bilen bizimle beraber savaşacak bir hocaya ve ekibe ihtiyacımız vardı. Buna uyan da birkaç isimden biri Ünal Karaman'dı. Trabzonspor'a olan bağlılığı gerçekleri doğrultusunda en doğru kararları verebilecek bir teknik adamdı Ünal Hoca Fatih terim ile görevine devam eden tek hoca. İstikrar her zaman başarıyı getirir. Yeter ki o inanç içinde olan insanlarla çalışın. Bu sadece hoca ile sınırlı değil, malzemecisinden, aşçısından güvenlik görevlisine kadar.

STURRIDGE AÇIKLAMASI

Sturridge'nin ilk defa İngiltere dışına çıkacağı için tereddütleri vardı. Kolay olmadı. Sürecin uzaması bizim de kendisinin de aleyhine oldu. 3-4. Maçtan sonra geldi. Bir sene önce izleme komitesinin izlediği ve takıma uygun olduğu düşünülen Sörloth'un ismi gündeme geldi. Sörloth benim daha çok işime geldi, ismin konuşulması işleri sıkıntıya sokabiliyor. Sturridge çok konuşulmadı. İsmi speküle edilmeden alınan bir isim. Sturridge çok duygusal bir oyuncu. Bu kadar ayrı kalması ve geç başlaması ciddi handikap oldu. Oyuncu hazırlık kampını takımla birlikte geçirecek. Taşların yerine oturması uzun bir zaman alıyor. Bu sıkıntıları yaşıyoruz ama oynadığında yaptıkları da ortada.

'ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN ZİRVE YARIŞININ İÇERİSİNDEYİZ'

"Şampiyonluk yolunda bu mücadeleyi layıkıyla vereceğiz. Yollar bizi nereye götürecek, hep birlikte göreceğiz. Şartlar ne olursa olsun biz o zirve yarışının içerisindeyiz. Zirve yarışının içinde olmadığınız takdirde, o mücadeleyi vermediğiniz takdirde ileriye dönük bir hedef koysanız dahi o hedefi yakalamanız ancak tesadüflerle sınırlı kalır. Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'u her maçını kazanır, mümkünse her sene şampiyon olur, Türkiye Kupası'nı da alır. Tatmin olmaz, UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde final oynar. Taraftar Ahmet Ağaoğlu böyle düşünür."

“YAPILANDIRMADA ELİ EN RAHAT KULÜP BİZDİK”

Yeniden yapılandırmanın şartlarını yönetime geldiğimizden beri oluşturmaya çalışıyorduk. Yıllık gelirimizin 5.5 katı borcumuz vardı. Faiz yükü, kur farkı bunların üzerine geldi. Gelir gider dengesini ödenebilir bir programa oturtabilmek için yoğun çaba sarfettik. Bankalar Birliği ve TFF'nin uygulayacağı planı 6 ay önce uygulamaya başlamıştık. Onun için eli en rahat kulüptük. Sponsorluk gelirlerinde büyük artış oldu. Trabzonspor'un iyi futbol oynaması ve Trabzonspor'un kazandığı sempati bunda çok etkili oldu. Kazanılan sempati ve futbolcun göze hoş gelmesi, genç oyunculara duyulan güven toplumda giderek artan sempati oluşmasını sağladı. Ekonomik olarak baktığımızda gelirlerini en fazla artıran kulüp Trabzonspor şampiyonlar ligi hariç. Türkiye'de seyirci sayısı yüzde 9 artarken Trabzon'da yüzde 20 arttı. Ticari ürün satışında yüze 300'ün üzerinde artış söz konusu. Bayan taraftarların en fazla ilgi gösterdiği 2 yada 3. Takımız. 1 milyar üstü borçtan 850 milyon TL bir rakama çekmiş durumdayız. Sadece Yusuf Yazıcı’nın transferinden 17 milyon euro gibi bir gelir elde ettik. Yanılmıyorsam 2010 yılından bu yana da ilk defa borsada 106 milyon lira kâr açıkladık. Bir anda sportif tarafı kâr eden bir kulüp haline geldik. UEFA ile imzalanan FFP anlaşmasında 5 milyon Euro zarar taahhüt edilmişti ancak biz göreve geldiğimizde bu 55 milyon Euro’ya çıkmıştı.

MİLLİ TAKIM’IN BAŞARISI BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI

Fransa'ya bir Yusuf verdik bir Yusuf aldık. Bizim gönderdiğimiz Fransızcayı öğrendi bizimki hala pointlerden gidiyor. Merih, Cengiz ve diğer oyuncular. Bunlar neredeydi. Ona onun yerini doldurabilmelisin dedik. 2000 yılında bir hoca bu ülkenin milli takımını Dünya 3. Yapıyor. Saçma nedenlerle saf dışı bırakılıyor. Koca milli takımın 10-15 senesini yedik. Gençler yatırım yapmazsan başarı elde edebilirsin ama tesadüf olur. Merih Demiral'ı yurt dışından transfer ediyorsak şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Senin oyuncunu götürüyor, parlatıyor sonra sana satıyor. Bu oyuncularla ilgili bugün telaffuz edilen rakamlar bizim görmemiz mümkün değil. Ben Milli takımın EURO 2020'ye gideceğini Fransa'yı da geçebileceğimizi söylemiştim. O nedenle benim için sürpriz olmadı.

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