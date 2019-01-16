Trabzonspor Balıkesirspor Baltok maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı kaldığı devam ediyor. Bugünün en kritik maçlarından birinde Trabzonspor ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, yayıncı kanal bilgisi ve maçın başlama saati futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Trabzonspor Balıkesirspor Baltok maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nı bu sezon müzesine getirmek isteyen Trabzonspor, son 16 Turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek. Rakibi karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Karadeniz temsilcisinde tek hedef galibiyet. İşte, Trabzonspor Balıkesirspor Baltok maçına dair detaylar...
Trabzonspor ile Balıkesirspor Baltok arasındaki karşılaşma bu akşam Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka atv'den canlı yayınlanacak.
KADRO SIKINTISI YAŞANIYOR
Esteban, Zeki, Mustafa, Burak, Onur ile yollarını ayıran, Kucka´nın transferi için ise Parma ile anlaşmaya varan bordo-mavililerde, kadro dışı bırakılan Olcay´ın yanı sıra Amiri ile Hosseini´nin ülkelerinin Milli takımında yer alması, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Nwakaeme´nin de tedavilerinin devam etmesi nedeniyle kadroda alternatif sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Ünal Karaman´ın, eksiklerin fazla olması sebebiyle bu maçta genç oyunculardan da yararlanacağı öğrenildi.
Antalya kampını istediği performansta tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, kupa maçına takımdan ayrılan Abdulkadir Özgen ve Oğuz Yılmaz’ın eksikliği ile çıkacak. Transfer yasağı bulunan ve ilk 11’den iki oyuncusunu kaybeden kırmızı-beyazlı takımı hem kupada hem ligde zor günler bekliyor.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Batuhan, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Abdülkadir Parmak, Rodallega
SAKAT: Onazi, Sosa, Nwakaeme
CEZALI: Yok
KUPADA İKİNCİ MÜCADELE
Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Karadeniz ekibi, ikinci kez eşleştiği rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl sonra oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın mücadelesini verecek.
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