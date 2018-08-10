Trabzon'a bir şok daha! Ersun Yanal ve Aykut Demir..
Trabzonspor'da kesinleşmiş mahkeme cezalarını ödemek için bugün son gün. Ancak Başkan Ağaoğlu ve ekibinin işi oldukça zor gibi görünüyor...
Geçtiğimiz günlerde taksitlendirme talebine olumsuz yanıt veren Özer Hurmacı için, 5 milyon 351 bin TL’lik rakamı tek seferde ödemek zorunda kalan yönetim, bu kez de bir başka krizle karşı karşıya... Faizlerle birlikte 9 milyon TL’lik alacağı bulunan Aykut Demir ve 10 milyon TL’lik tazminatı olan Ersun Yanal’dan da olumsuz yanıt aldı. İki ismin de “Yapılandırma yapmayacağım. Son güne kadar bana bu parayı ödemek zorundasınız” dediği öğrenildi.
Yabancılar ‘feda’ dedi
Bu cevap karşısında büyük şok yaşayan Trabzonsporlu yetkililer, iki isme toplamda ödenecek 19 milyon TL için harekete geçti. Karadeniz ekibinin, bu rakamı bugün içerisinde iki ismin hesabına yatırması bekleniyor.
Bordo-Mavili futbolseverler ise yabancı futbolcular fedakarlık yaparken, Türk isimlerin bu taksitlendirmeyi bile kabul etmemesine büyük tepki gösteriyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tek golle kazandı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle