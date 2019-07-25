Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Ligi'nin iki prestijli takımı Tottenham ve Manchester United, Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezonu kapsamında karşı karşı karşıya geliyor. Organizasyonda birer galibiyeti bulunan Tottenham ve Manchester United, galibiyet elde etmesi halinde turnuvada avantaj elde edecek. Peki, Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. Son 10 maçta rakibine karşı 4 kez mağlubiyet yaşayan Tottenham, Manchester United karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezonu kapsamında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
KASIMPAŞALI TREZEGUET İNGİLTERE LİGİNE TRANSFER OLDU
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'da forma giyen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı (Trezeguet) transfer etti.
Birmingham temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Mısırlı futbolcunun gelecek sezon Aston Villa forması giyeceği kaydedildi. Kulüp, sözleşmenin süresi ve bonservis bedeline ilişkin detay paylaşmadı.
İki sezondur formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda çıktığı 71 maçta 25 gol atan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükselen Aston Villa'nın transfer ettiği 9. isim oldu.
Kulübün internet sitesine konuşan Trezeguet, "Büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Umarım takımın başarılı olmasına yardımcı olurum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Aston Villa, sezonun ilk haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.
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