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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.07.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Ligi'nin iki prestijli takımı Tottenham ve Manchester United, Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezonu kapsamında karşı karşı karşıya geliyor. Organizasyonda birer galibiyeti bulunan Tottenham ve Manchester United, galibiyet elde etmesi halinde turnuvada avantaj elde edecek. Peki, Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. Son 10 maçta rakibine karşı 4 kez mağlubiyet yaşayan Tottenham, Manchester United karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezonu kapsamında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

KASIMPAŞALI TREZEGUET İNGİLTERE LİGİNE TRANSFER OLDU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'da forma giyen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı (Trezeguet) transfer etti.

Birmingham temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Mısırlı futbolcunun gelecek sezon Aston Villa forması giyeceği kaydedildi. Kulüp, sözleşmenin süresi ve bonservis bedeline ilişkin detay paylaşmadı.

İki sezondur formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda çıktığı 71 maçta 25 gol atan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükselen Aston Villa'nın transfer ettiği 9. isim oldu.

Kulübün internet sitesine konuşan Trezeguet, "Büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Umarım takımın başarılı olmasına yardımcı olurum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Aston Villa, sezonun ilk haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.

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