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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTottenham Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Tottenham Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
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07.03.2018 - 18:21, Son Güncelleme:

Tottenham Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Tottenham Juventus maçı bu akşam devlerin mücadelesini futbolseverlerin ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere Ligi'nin güçlü ekibi Tottenham kendi sahasında İtalyan dev Juventus ile karşı karşıya gelecek. Tottenham, Juventus'u 2-2'lik maçın rövanşında yenip, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallere adını yazdırmak istiyor. Peki, Tottenham Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Tottenham Juventus maçı için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin iki dev takımı Tottenham ve Juventus bu akşam Londra'da oldukça kritik bir mücadeleye çıkacaklar. İki takım arasında oynanan ilk maçta Juventus kendi sahasında Tottenham'la 2-2 berabere kalıp saha avantajını kaybetmişti. Tottenham bu akşam kendi sahasında Juventus karşısında avantajlı bir skor alıp turu geçmek istiyor. Peki, Tottenham Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Son, Alli, Eriksen, Kane

Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Sandro, Matuidi, Pjanic, Khedire, Costa, Mandzukic, Dybala

Ev sahibi ekipte sakat Toby Alderweireld ve kart cezalısı Aurier forma giyemeyecek. Juventus'ta ise sakat olan Cuadrado, De Sciglio ve Bernardeschi zorlu maçta takımını yalnız bırakacak oyuncular.

İLK MAÇ BERABERE

Torino'da Allianz Stadyumu'nda oynanan ilk maç 2-2 berabere tamamlandı. Juventus 2. ve 9. dakikada Gonzalo Higuain ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçse de 35. dakikada Harry Kane ile 71. dakikada Christian Eriksen'in gollerine engel olamayınca maç 2-2 sonuçlandı.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

6 Mart Salı
22.45 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) (5-0) (Tivibu Spor3)
22.45 Paris Saint Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) (1-3) (TRT 1)

7 Mart Çarşamba
22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0) (Tivibu Spor3)
22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2) (Tivibu Spor2)

13 Mart:
22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)
22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

14 Mart:
20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)
22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)

 

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