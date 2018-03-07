Tottenham Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Tottenham Juventus maçı bu akşam devlerin mücadelesini futbolseverlerin ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere Ligi'nin güçlü ekibi Tottenham kendi sahasında İtalyan dev Juventus ile karşı karşıya gelecek. Tottenham, Juventus'u 2-2'lik maçın rövanşında yenip, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallere adını yazdırmak istiyor. Peki, Tottenham Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Tottenham Juventus maçı için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin iki dev takımı Tottenham ve Juventus bu akşam Londra'da oldukça kritik bir mücadeleye çıkacaklar. İki takım arasında oynanan ilk maçta Juventus kendi sahasında Tottenham'la 2-2 berabere kalıp saha avantajını kaybetmişti. Tottenham bu akşam kendi sahasında Juventus karşısında avantajlı bir skor alıp turu geçmek istiyor. Peki, Tottenham Juventus Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Son, Alli, Eriksen, Kane
Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Sandro, Matuidi, Pjanic, Khedire, Costa, Mandzukic, Dybala
Ev sahibi ekipte sakat Toby Alderweireld ve kart cezalısı Aurier forma giyemeyecek. Juventus'ta ise sakat olan Cuadrado, De Sciglio ve Bernardeschi zorlu maçta takımını yalnız bırakacak oyuncular.
İLK MAÇ BERABERE
Torino'da Allianz Stadyumu'nda oynanan ilk maç 2-2 berabere tamamlandı. Juventus 2. ve 9. dakikada Gonzalo Higuain ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçse de 35. dakikada Harry Kane ile 71. dakikada Christian Eriksen'in gollerine engel olamayınca maç 2-2 sonuçlandı.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
6 Mart Salı
22.45 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) (5-0) (Tivibu Spor3)
22.45 Paris Saint Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) (1-3) (TRT 1)
7 Mart Çarşamba
22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0) (Tivibu Spor3)
22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2) (Tivibu Spor2)
13 Mart:
22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)
22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)
14 Mart:
20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)
22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)
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