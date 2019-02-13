Tottenham Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu maçları dün akşam start aldı. İngiltere'nin köklü ekibi Tottenham sahasında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Tottenham Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tottenham ile Borussia Dortmund bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak ve çeyrek final biletini kapmak istiyor. İşte, Tottenham Borussia Dortmund maçına dair detaylar...
Londra'da Wembley Stadı'nda oynanacak dev mücadele bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Öte yandan müsabakada Mateu Lahoz düdük çalacak.
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'ye kaybettikten sonra Federasyon Kupası'nda da geçtiğimiz haftalarda Crystal Palace'a yenildi ve kısa süre içinde iki kupadan elenmiş oldu.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, ligin son haftasında 3-0 öne geçtiği mücadelede konuk ettiği Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.
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