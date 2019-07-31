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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Final maçı!

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Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Final maçı!

AUDİ Cup'un final mücadelesinde İngiltere temsilcisi Tottenham, Alman devi Bayern Münih ile birincilik mücadelesine çıkacak. Rakibiyle kariyeri boyunca 4 kez karşılaşan ve bu maçlardan ikisinden mağlup, birinden ise galip ayrılan Tottenham, 36 yıl sonra ilk kez Bayern Münih karşısına çıkacak. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

AUDİ Cup kapsamında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Tottenham, 36 yıl önce UEFA Kupasında karşılaştığı rakibi karşısında çetin bir mücadele verecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı iki farklı mecra üzerinden canlı olarak takip edebilebilecek. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AUDİ Cup'un final mücadelesinde Tottenham, Bayern Münih ile 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart ve Misli.com üzerinden canlı izlenebilecek.

Almanya'nın Bayern Münih Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Audi Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yendi.

19. dakikada Rose'un soldan ortaladığı topa Real Madrid savunmasında Carvajal'in ters vuruşununda, kaleci Navas son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Ndombele'nin uzaktan şutunda kaleci Navas meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

22. dakikada Tottenham öne geçti. Marcelo'nun hatalı pasında araya giren Kane, ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

27. dakikada Hazard'ın pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Modric'in yerden pasında penaltı noktası üzerindeki Benzema'nın bekletmeden vurduğu top yandan auta çıktı.

30. dakikada Lamela'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kane'in vurduğu meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Son'un ceza sahası yayı içinden şutunda, kaleci Navas sağına gelen topu uçarak kornere tokatladı.

86. dakikada savunma arkasına sarkan Parrott'un ceza sahası yayı içinden şutunda, top yan direkten döndü.

Maç Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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