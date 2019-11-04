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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
04.11.2019 - 20:52, Son Güncelleme:

TOFAŞ'tan Orhun Ene'ye destek

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TOFAŞ'tan Orhun Ene'ye destek

TOFAŞ Spor Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile oynadıkları maçta başantrenörleri Orhun Ene'nin hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilerek salon dışına gönderilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oluşturulan altyapı odaklı model ile ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek olan sporcu ve spor adamlarının Türk sporuna kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kulüp olarak, Galatasaray Doğa Sigorta ile oynadıkları 6. hafta karşılaşmasına istinaden bir basın açıklaması yapma gereği duyulduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takım başarısını sağlamak için en iyisini yapmayı istemekte olan her başantrenörün, oyun saati içerisinde takımı aleyhinde yaşanan gelişmeler karşısında 'Basketbol oyun davranış kuralları' çerçevesinde itiraz ve iletişim kurma hakkı bulunmaktadır. Oyunu yönetmekle yükümlü olanların ise ihlal değerlendirmelerinde kuralların ruhu, amacı ve oyunun doğruluğuna destek verme ihtiyacını hissederek, oyunun kontrolü ve oyunun akışı arasındaki dengeyi sağlama tutarlılığını içeren temel prensipler ışığında kararlarını uygulamaları gerekmektedir."

"Başantrenörümüzün yanındayız"

Basketbol maçının sağlıklı şekilde yönetilebilmesi için öncelikle yapıcı, saygılı ve açık bir iletişime ihtiyaç olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk basketbolunun saygınlığının ve marka değerinin zarar görmemesi adına yaşanan bu diyaloğa kapalı, iletişimsiz tutumu doğru bulmadığımızı ve kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Oyunun içerisinde kazanmak kadar kaybetmenin de doğallığını kabul eden bir kulüp olarak kazandığımız bir maç sonrası bu açıklamayı yaptığımızın hatırlanmasını isteriz. Bu tutum karşısında duruşu, karakteri ve iletişimiyle başta kulüp bünyemizdeki sporcularımız olmak üzere ülkemizdeki tüm sporcu ve antrenörlere örnek bir spor adamı olan başantrenörümüz Orhun Ene'nin yanında olduğumuzu ifade ederiz.

Başantrenörümüz Sayın Orhun Ene'nin hem oyunculuğu döneminde hem antrenörlüğü döneminde Türk basketboluna yaptığı ve yapmaya devam ettiği katkılar kamuoyunun malumudur. Basketbolumuzdaki iletişim unsurlarının daha doğru kullanılması beklentisiyle, ülke basketbolunu uluslararası arenalarda başarıyla temsil etme adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki Galatasaray Doğa Sigorta maçının 7. dakikasında hakem Yener Yılmaz'a itiraz ettiği gerekçesiyle diskalifiye edilerek salon dışına gönderilmişti. 

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