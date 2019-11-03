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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
03.11.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

TOFAŞ'ta Galatasaray galibiyetinin sevinci yaşanıyor

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TOFAŞ'ta Galatasaray galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Galatasaray galibiyetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Yalçın Küçüközkan, “TOFAŞ kendi evinde hiçbir zaman hangi takıma karşı olursa olsun daima kazanmak için oynayacaktır” dedi.

ING Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta’yı 112-93 yenerek üst üste beşinci galibiyetini alan TOFAŞ’ta Yardımcı Antrenör Yalçın Küçüközkan, oyuncular Sammy Mejia ve Devin Williams karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. İç sahada kazanma geleneğini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirten Küçüközkan, “Lokomotiv Kuban deplasmanından geldiğimizde takım olarak gerçekten yorgunduk. Bu maçta nasıl bir enerji vereceğimizden de çok emin değildik açıkçası. Ofansta özellikle çok iyi organizasyonlar yaparak iyi sayılar bulduk. Fakat istemediğimiz bir durumda Koç Orhun Ene’nin oyundan atılmasından sonra bence güzel bir reaksiyon gösterdik. Bu reaksiyonu da galibiyetle süslemiş olduk. Bursa seyircisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda mücadelelerinden dolayı Galatasaray takımını da tebrik ediyorum. Sonuçta şu sinyali vermemiz lazım her seferinde; TOFAŞ kendi evinde hiçbir zaman hangi takıma karşı olursa olsun daima kazanmak için oynayacaktır” dedi.

MEJIA: "TARAFTARLARIMIZ BÜYÜK KEYİF ALDI"
Sonuçtan ve galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Kaptan Sammy Mejia, “Daha önce de söylediğim gibi Galatasaray’a çok büyük bir saygı duyuyoruz. Çok kaliteli oyunculara sahipler ve bunun zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama 112 sayılık bir performans sergiledik. Topu çok iyi paylaştık. Bu tarz bir basketbol oynamak çok keyifli. Taraftarlarımız büyük keyif aldı. Umarım bu momentumu sürdürürüz. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Sahada olmak hoşuma gidiyor. Bir şeylerin parçası olmak hoşuma gidiyor. Basketbolcu olmak gerçekten şükür duymamız gereken bir şey ve ben de elime geçen her şansın keyfini çıkarmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

WILLIAMS: "SAHADAYKEN EĞLENMEYE DEVAM ETMEMİZ LAZIM"
ABD’li pivot Devin Williams ise Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı; “Her geçen gün birbirimizi daha fazla tanımaya çalışıyoruz. Parkede doğru tavrı sergilediğimizi düşünüyorum. En önemli nokta böyle çalışmaya devam etmemiz lazım. Çok yüksek bir hedefimiz var ve yıl sonunda buna ulaşmamız gerekiyor. Sahadayken eğlenmeye devam etmemiz lazım. Taraftarlarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz her gün, her gün çalışmaya devam edeceğiz. Koçlarımız da çok iyi işler çıkarıyor bizler için. Galibiyetler, yenilgiler bizim için çok fark etmiyor. Biz büyük resme bakmaya çalışıyoruz yenilsek de. Herkes çok iyi iş çıkarıyor şuan takımdaki. Kendimiz daha iyi hale gelmeye çalışıyoruz.”

TOFAŞta Galatasaray galibiyetinin sevinci yaşanıyor

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