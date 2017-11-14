TOFAŞ'ın konuğu Ulm

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Avrupa’da kritik bir sınava çıkıyor. 7Days EuroCup D Grubu’nda sayı averajıyla üçüncü sırada yer alan Mavi Yeşilliler, 6. hafta mücadelesinde yarın Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm ile karşı karşıya gelecek. Bursa temsilcisi, rakibinden rövanşı alıp grupta yeniden zirveye çıkmayı hedeflerken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonya'dan Piotr Pastusiak, Karadağ'dan Igor Dragojevic, Sırbistan'dan Uros Obrknezevic hakem üçlüsü yönetecek.
Türkiye liginde 6’da 6 yaparak liderliğini sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, Avrupa’da ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle D Grubu’nda üçüncü sırada bulunuyor. Bursa temsilcisi, Eurocup’ta oynadığı son maçta deplasmanda Zenit St. Petersburg’a 84-82 mağlup olurken, gruptaki diğer yenilgisini yarınki rakibi Ulm’e karşı (83-73) deplasmanda almıştı. Grupta son sırada yer alan Ratiopharm Ulm ise geride kalan 5 haftada TOFAŞ dışında, evinde Herbalife Gran Canaria’yı yenip, Asvel ve Dolomiti Energia Trento’ya deplasmanda, Zenit’e evinde mağlup oldu.
‘BASKETBUS’ İLE HAYDİ MAÇA!
Basketbol severlerin Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’na ulaşımını sağlayan ‘Basketbus’, Ratiopharm Ulm maçında da ücretsiz olarak taraftarlara hizmet verecek. 2017-2018 sezonuyla birlikte uygulamaya geçen Basketbus, BursaRay’ın Organize Sanayi ve Nilüfer istasyonlarından TOFAŞ Spor Salonu’na taraftarların daha rahat bir şekilde salona ulaşımını sağlayacak. Özel olarak tasarlanan otobüsler, TOFAŞ’ın her iç saha maçı öncesi ve sonrasında Mavi Yeşilli taraftarlara ring servisi sağlayacak. Basketbus, Ulm karşılaşması öncesi ilk seferlerini saat 18.00’de gerçekleştirecek ve maç saatine kadar 4 sefer ile istasyon-salon arası ring seferi yapacak. Karşılaşmanın ardından da salon-istasyon arası 2 sefer gerçekleştirecek.
Mücadelenin biletleri Biletix.com’dan gerçekleştirilen online satışın yanı sıra maç günü de saat 15.30 itibarıyla Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden gerçekleştirilecek.
Bilet fiyatları şu şekilde;
Çekme Tribün - 40.00 TL
Normal Tribün - 20.00 TL