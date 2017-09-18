Tofaş sezonu Harlem ile açıyor!

Türk basketbolunun efsaneleri arasında yer alan, yenilenen kimliğiyle geçtiğimiz yılı başarıyla tamamlayan ve önümüzdeki sezon Türkiye’yi yeniden Avrupa’da temsil edecek TOFAŞ Spor Kulübü yeni sezonu hafızalara kazınacak bir gösteriyle açacak.
1962’de kurulan ve dünyanın birçok yerinde nefes kesen gösterilere imza atan basketbol ve eğlence ekibi Harlem Wizards, sezon açılışı organizasyonu kapsamında basketbol kenti Bursa’ya gelecek.
Bursa'nın gücünü arkasına alarak sahaya çıkan TOFAŞ Spor Kulübü çok önemli başarılar hedeflediği 2017-2018 sezonu öncesinde bu eğlenceli organizasyonla taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatacak.
TOFAŞ Basketbol A Takım yeni sezon kadrosunun tanıtılacağı ve yeni sezon formalarının görücüye çıkacağı gece, 1 Ekim Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda 18.00’de gerçekleşecek.
Kombine sahiplerinin ücretsiz olarak katılabileceği etkinliğin biletleri Biletix’ten temin edilebilecek.