TOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 109-107

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 109-107
GeriBasketbol TOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 109-107
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
01.04.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

TOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 109-107

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 109-107

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Gaziantep Basketbol'u ağırladı.

Zorlu randevu Joshua Owens'ın basketiyle başlarken, televizyon molasına 11-11'lik eşitlikle girildi. Gaziantep temsilcisinde Patrick Miller ve Robert Carter Jr.'ın 10'ar sayı ile oynadığı ilk çeyrekte TOFAŞ'ta ise Raymar Morgan sahneye çıktı. Morgan iç ve dış atışlarından isabetler bulurken, üst üste attığı 7 sayısıyla Bursa ekibi öne geçerek farkı da açtı. Çeyreğin son saniyesinde ise Sean Armand'ın 3 sayısı ilk çeyreğin sonucunu belirledi: 31-24.
İkinci çeyreğin başında etkili olan Gaziantep ekibi, Rolands Freimanis'in üç sayılık isabeti sonrası skoru 31-32 yaparak öne geçti. Ancak bu andan itibaren yakaladığı hızlı hücumların ardından kolay sayılar bulan TOFAŞ ritim yakalarken, 14'üncü dakika geride bırakılırken 15 sayılık farkı yakaladı: 49-34. Ardından 8 sayılık seri yakalayan Gaziantep Basketbol aradaki farkı eritmeye çalışsa da, Tony Crocker'ın son saniyedeki üç sayılık isabetiyle TOFAŞ devreye 56-50 önde girdi.

İkinci yarının başında da konuk ekip Rolands Freimanis ile 3 sayı isabeti bulurken, daha sonra Robert Carter Jr. skoru eşitledi: 56-56. Bu andan itibaren her iki ekip de pota altını etkili kullanarak sonuca giderken, TOFAŞ Raymar Morgan ve Tony Crocker, Gaziantep Basketbol ise Robert Carter Jr. ile Patrick Miller ile sayılar buldu. Skor üstünlüğünün sürekli olarak el değiştirdiği periyotta Orhan Haciyeva ile basket bulan konuk ekip, dördüncü çeyreğine 76-77 üstün başladı.
Dördüncü periyotta da mücadele nefes keserken, normal sürede son 2 dakikaya 90-90'lık eşitlikle girildi. Raymar Morgan'ın dış atış isabetine, konuk ekip Sean Armand'ın 2 sayılık basketiyle cevap verdi. Ardından Sammy Mejia'nın son 5 saniye kala 2 serbest atışı da sayıya çevirmesi TOFAŞ'a 95-92'lik sayı avantajını sağlarken, Erol Can Çinko'nun bitime 3 saniye kala attığı 3 sayılık basket ise maçı uzatmaya götürdü: 95-95.

Karşılaşmanın uzatma anları da büyük heyecana sahne olurken, serbest atışlarda hata yapmayan TOFAŞ, parkeden 109-107 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından TOFAŞ, ligdeki 18'inci galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 17'nci mağlubiyetini aldı.

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Serkan Emlek (xx), İsmail Aydın (xx), Can Mavisu (xx)
TOFAŞ: Raymar Morgan 31 (xxx), Joshua Owens 14 (xxx), Pierria Henry 20 (xxx), Sammy Mejia 15 (xxx), Yiğit Arslan 4 (x), Barış Ermiş 4 (xx), Kenny Kadji 2 (x), Muhsin Yaşar (x), Tony Crocker 17 (xxx), Efe Beşok 2 (x)
GAZİANTEP BASKETBOL: Erol Can Çinko 9 (xx), Jure Balazic (x), Sean Armand 25 (xxx),
Robert Carter Jr. 27 (xxx), Patrick Miller 27 (xxx), Orhan Haciyeva 2 (x), Rolands Freimanis 11 (xx), Kevin Marquis Murphy 6 (x)
1.PERİYOT: 31-24
DEVRE: 56-50
3.PERİYOT: 76-77
NORMAL SÜRE: 95-95
5 FAUL ALAN: Rolands Freimanis (40.42) (Gaziantep Basketbol)

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fotoğraftaki eksiği bulun!

Anthony Joshua Joseph Parker boks maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?