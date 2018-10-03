TOFAŞ, Berlin'den eli boş döndü
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Almanya’nın Alba Berlin takımına 107-91 yenildi.
Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Alba Berlin, ilk periyodu 30-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı düşüren TOFAŞ, soyunma odasına 55-54 geride gitti.
Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği TOFAŞ, 75-74 önde tamamladı. Son periyotta ise etkili oyun sergileyen Alba Berlin, karşılaşmadan 107-91 galip ayrıldı.
Bu sonuçla TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası’nda sezona mağlubiyetle başladı.
Ev sahibi ekipte Niels Giffey ve TOFAŞ’ta Demonte Harper, 20'şer sayıyla en skorer oyuncular oldu.
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