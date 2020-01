TOFAŞ 109-59 Frutti Extra Bursaspor

Derbiye oldukça skorer bir başlangıç yapan TOFAŞ, konuk ekibi potasından uzak tutarak 4üncü dakikada 11-2lik skor avantajı sağladı. Mola alan konuk yeşil beyazlılar, dönüşte bu kez direnç gösterdi ve Perry Jonesun liderliğinde 8inci dakikada skoru 13-13e eşitledi. Ancak periyodun son bölümlerinde TOFAŞın yeni transferi Rion Cortez Brown sahneye çıktı ve ev sahibi, bu bölümü 24-13 önde kapadı.



İkinci periyodun başında Barış Ermiş ve Berkan Durmazın sayılarıyla hücum ritmini koruyan TOFAŞ, 15-0lık seri yakaladı ve özellikle Muhsin Yaşarın pota altını oldukça verimli kullanmasıyla 13üncü dakikada skoru 32-19a getirdi. Periyodun kalan bölümlerinde de savunmasını sert tutan mavi yeşilliler, soyunma odasına da 57-25lik skor avantajıyla girdi.



Dönüşte TOFAŞ, seyirci desteğini de arkasına alarak hücumda kolay sayılar buldu. Frutti Extra Bursaspor bu bölümde skor krizini çözmekte güçlük yaşarken, 25inci dakikada skor 66-30a geldi. Final periyoduna ise 75-37lik TOFAŞ üstünlüğüyle girildi. Kader periyodunda TOFAŞ, oldukça rahat bir oyun ortaya koyarken, genç oyuncularına da şans verdi. Maçı domine eden TOFAŞ, parkeden de 109-59luk skorla galip ayrıldı.



TOFAŞta sakatlıkları bulunan Samuel Mejia, Matt Lojeski ile gribal enfeksiyon geçiren Dewayne White ve Başantrenör Orhun Ene, takımıyla birlikte parkede yer almadı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ



HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin Çelik



TOFAŞ: Tarık Phillip 14, Devin Williams 19, Berkan Durmaz 11, Berk Uğurlu 6, Muhaymin Mustafa 9, Rion Cortez Brown 16, Muhsin Yaşar 19, Barış Ermiş 5, Batın Tuna 4, Ömer Yavaş 2, Ata Can Atsüren, Bora Satır 4



FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 10, Gian Lopez 15, Christopher James Jones Jr. 3, İzzet Türkyılmaz, Can Maxim Mutaf, Perry Jones 20, Ender Arslan 5, Dusan Cantekin 2, Tuğberk Gedikli 2, Mykal Reginald Riley 2, Tevfik Akdamar



1’İNCİ PERİYOT: 24-13



İLK YARI: 525



3’ÜNCÜ PERİYOT: 75-37



5 FAUL: 37.41 Ender Arslan, 38.15 Olaseni, Perry Jones 39.51 (Frutti Extra Bursaspor)