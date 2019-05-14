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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

TJK'den Engelliler Haftası’na özel etkinlikler

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TJK'den Engelliler Haftası’na özel etkinlikler

Türkiye Jokey Kulübü 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda engellilere özel organizasyon düzenleneceğini açıkladı.

10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Turkcell Life Plus işbirliğiyle hem toplumdaki farkındalığı artırmak ve hem de engelli yurttaşlarımızın güzel vakit geçirmesini sağlamak için bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Engellilere özel olarak düzenlenecek program, 15 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 14.30’da başlayacak.

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Türkiye Jokey Kulübü, Engelliler Haftası’nı da unutmadı. At’la Terapi Merkezleri ile yıllardır engelli çocuklara ücretsiz olarak atla terapi imkânı tanıyan TJK, Engelliler Haftası’nda da buradan hizmet alan çocukları ve ailelerini Veliefendi Hipodromu’nda ağırlayacak. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin "Rüya ve Maskeler" adlı dans gösterisini sergileyeceği bu anlamlı günde çocuklara yönelik çeşitli animasyon ve oyunlar düzenlenecek.

Etkinlik programı saat 16.30’daki Engelliler Haftası Koşusu ile sona erecek. Kazanan atın sahibine kupasını da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş takdim edecek.

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