TJK'den Engelliler Haftası’na özel etkinlikler
Türkiye Jokey Kulübü 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda engellilere özel organizasyon düzenleneceğini açıkladı.
10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Turkcell Life Plus işbirliğiyle hem toplumdaki farkındalığı artırmak ve hem de engelli yurttaşlarımızın güzel vakit geçirmesini sağlamak için bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Engellilere özel olarak düzenlenecek program, 15 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 14.30’da başlayacak.
Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Türkiye Jokey Kulübü, Engelliler Haftası’nı da unutmadı. At’la Terapi Merkezleri ile yıllardır engelli çocuklara ücretsiz olarak atla terapi imkânı tanıyan TJK, Engelliler Haftası’nda da buradan hizmet alan çocukları ve ailelerini Veliefendi Hipodromu’nda ağırlayacak. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin "Rüya ve Maskeler" adlı dans gösterisini sergileyeceği bu anlamlı günde çocuklara yönelik çeşitli animasyon ve oyunlar düzenlenecek.
Etkinlik programı saat 16.30’daki Engelliler Haftası Koşusu ile sona erecek. Kazanan atın sahibine kupasını da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş takdim edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle