THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı
THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.
THY Avrupa Ligi'nde ekimde başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımları, İspanyol temsilcileriyle mücadele edecek.
Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Real Madrid deplasmanına çıkarken, Anadolu Efes ise Barcelona Lassa'yı konuk edecek. 13'üncü haftada ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında derbi heyecanı yaşanacak.
İki Türk takımı, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilecek THY Avrupa Ligi'nde, maçlar 10 Nisan 2020'de tamamlanacak. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.
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