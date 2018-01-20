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THY Avrupa Ligi'nde CSKA liderliğini sürdürdü! Fenerbahçe 2. sırada...

THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup ederek ikinci sıraya çıktı

AA
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü. CSKA Moskova, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını deplasmanda 75-70 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve rakibine evindeki ilk yenilgisini yaşattı.

Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinin karşılaştığı haftada Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Art arda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertliler, Yunanistan ekibi Olympiakos ve İspanya temsilcisi Real Madrid'in mağlup olmasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Sonuçlar
Khimki-Olympiakos: 82-54
Zalgiris-Valencia: 86-82
Maccabi FOX-Kızılyıldız MTS: 89-75
Barcelona Lassa-Brose Bamberg: 81-66
Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş: 84-89
Panathinaikos Superfoods-CSKA Moskova: 70-75
Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 82-83
Unicaja Malaga-Real Madrid: 80-75

Puan durumu
Takım Maç G M A Y Puan
1. CSKA Moskova 19 15 4 1690 1481 34
2. Fenerbahçe Doğuş 19 13 6 1486 1367 32
3. Olympiakos 19 13 6 1390 1377 32
4. Real Madrid 19 12 7 1595 1480 31
5. Panathinaikos Superfoods 19 12 7 1471 1428 31
6. Zalgiris 19 12 7 1520 1519 31
7. Khimki 19 11 8 1473 1480 30
8. Maccabi FOX 19 10 9 1520 1563 29
9. Baskonia 19 8 11 1534 1516 27
10. Unicaja Malaga 19 8 11 1465 1533 27
11. Barcelona Lassa 19 7 12 1528 1487 26
12. Kızılyıldız MTS 19 7 12 1464 1560 26
13. Brose Bamberg 19 7 12 1414 1520 26
14. Valencia 19 6 13 1433 1483 25
15. AX Armani Exchange Olimpia Milan 19 6 13 1499 1585 25
16. Anadolu Efes 19 5 14 1490 1593 24

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