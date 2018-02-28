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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTFF hakem başvurusu nasıl yapılır? Hakem nasıl olunur?
Spor Arena TFF hakem başvurusu nasıl yapılır? Hakem nasıl olunur?
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28.02.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

TFF hakem başvurusu nasıl yapılır? Hakem nasıl olunur?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde hakem nasıl olunur sorusu, futbol müsabakalarıyla ilgili vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aday hakem olarak göreve başlayan bireyler, eğitimlerini tamamladıktan bir süre sonra yeterlilikleri onaylanınca müsabakalara çıkabiliyor. Peki, hakemlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, aday hakem başvurusu hakkında detaylı bilgiler

Hakemlik başvurusu, futbol müsabakalarını yönetmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, hakem nasıl olunur? İşte, birçok kişinin sorguladığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

HAKEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hakemliğe giriş için aşağıdaki koşullar aranır:

1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak ( Kurs tarihinde Lisede öğrenim görmekte olan öğrencilerde bu şart aranmaz ) ve bunu belgelemek, 

2- En az 18, en çok 26 yaşında olmak ( En az bir sezon Türkiye Profesyonel Liglerinde oynamış olanlarla, 2 sezon Amatör Liglerde oynamış olanlar için, durumlarını belgelemek koşulu ile en fazla 28 yaşında olmak. Belgelemede, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtları esas alınır), 

3- Tam teşekküllü hastanenin Dahiliye, Göz, Asabiye, Hariciye, Kulak Burun Boğaz uzmanlarından ``Hakemlik Yapabilir'' onaylı Sağlık Raporu almak, 

4- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi almak, 

5- Atletik yapıya sahip olmak ( Erkekler için; 1.75 m. 'den, Bayanlar için ise, 1.65 m.'den kısa olmamak ). 

Kurs Açılması ve Zamanı

Hakem Yetiştirme Kursları, 1 Eylül -31 Mayıs tarihleri arasında açılır.

Hakem Yetiştirme kursu açılması önerisi, aşağıdaki maddelerde belirtilen Kural, Prensip ve Yöntemlere göre yapılır.

Kurs Açılmasını Gerektiren Aday Sayısı

Bir ilde Hakem Yetiştirme Kursu açılabilmesi için, en az 25 adayın başvurusu gerekir. Kursiyerlerin otuzu aşkın olması durumunda, her 50 aday için bir sınıf oluşturulur. Kursun başlayacağı gün mevcudun 2/3'ünden az adayın bulunması durumunda, kurs açılmaz. MHK Bölge Eğitim Sorumlusunun ve EPAK 'nun önerisi ile özel koşulları olan yerlerde, gerekli sayının altında aday başvurusu ile de kurs açılmasına karar verilebilir.

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

Aday Hakem olabilme koşullarını taşıyan ve aşağıdaki belgeleri zamanında tamamlayarak, İl Hakem Kurulu'na teslim edenler, Hakem Yetiştirme Kursu'na katılmaya hak kazanırlar. Belgelerde eksiklikleri bulunanlar kursa katılamazlar.

1- Eksiksiz doldurulmuş, imzalı Başvuru Formu, 

2- Noter tasdikli öğrenim belgesi veya öğrenci belgesinin aslı,

3- Noter tasdikli nüfus cüzdan örneği veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

4- Lisans ve / veya kulüp belgesi ( 26-28 yaş arasındakiler için ),

5- 3 Adet vesikalık fotoğraf,

6- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen Kurs Katılım Ücreti. 

Diğer belgeler, kursu başarı ile tamamlayan adayların, saha denemeler için müracaat etmeleri sırasında tamamlanır.

KURSLARDA HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR?

Hakem Yetiştirme Kursları'nın öğretim programı, kurs yerinin özellikleri ve kursiyer sayısı dikkate alınarak EPAK tarafından belirlenir. Kurs Eğitimcisi, EPAK Başkanının onayını almak koşuluyla kurs programında değişiklik yapabilir. Eğitim ve öğretim, MHK-EPAK tarafından düzenlenmiş program esaslarına uygun olarak yapılır. Kurslarda kullanılacak dokümanlar, EPAK denetiminde Bölge Eğitim Sorumlularında bulundurulur.

Teorik Dersler; Hafta içi günlerinde 3 saat / gün, hafta sonları ve tatil günlerinde ise 7 saat / günü geçemez. Kurslarda, %80 oranında devam zorunluluğu vardır.

Öğretim; FİFA tarafından yayınlanmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'nca çevirisi yapılan “Uluslararası Futbol Oyun Kuralları” ile Merkez Hakem Kurulu ve EPAK tarafından hazırlanmış video - slayt- asetat ve yayınlar ile Talimat esaslarına göre yapılır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve EPAK tarafından onaylanmamış veya tavsiye edilmemiş hiçbir doküman, kurslarda yardımcı unsur olarak kullanılamaz.

Kurslarda Uygulanacak Sınavların Genel Prensipleri

Adaylar, aşağıda belirtilen sıralama esasına göre sınava tabi tutulurlar. Atletik Teste başarılı olamayanlar, Yazılı Sınava kabul edilmezler. Sınav sonuçlarına itirazlar, Aday Hakemlikleri onaylananların İl Hakem Kurulları'nca açıklanmasını takip eden 7 gün içinde EPAK Başkanlığı'na yazılı olarak yapılır.

ADAY HAKEM SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Sınavlar, Hakem Yetiştirme Kursu’nun tamamlanması sonrasında, kursun verildiği merkezde, aşağıdaki prensip ve de kriterlere göre 3 aşamalı olarak yapılır.

Atletik Testlerde Başarı Barajı;

ERKEK 2400 metre......... 12 dakika

BAYAN 2000 metre......... 12 dakika

Atletik testlerde önce adaylar, koşulara katılabileceklerine ilişkin sağlık denetiminden geçirilirler. Sağlık ekibi Atletik Testler süresince test mahallinde hazır bulundurulur.

Mülakat; 

Mülakat değerlendirmesi, Adayların Yaş-Tahsil-Kişilik- Fizik Yapı sı göz önüne alınarak 100 puan üzerinden yapılır, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı kabul edilirler.

Yazılı Sınav;

Atletik Testlerde ve Mülakatlarda başarılı olan Adayların katılacağı sınavdır. Bu sınavdaki sorular; Uluslararası Futbol Oyun Kuralları ile Talimatların hakemleri ilgilendiren konularından, test yöntemine göre, MHK-EPAK tarafından hazırlanan çoktan seçmeli sorulardır. Her soru 2 puan değerinde olup, 100 tam puan üzerinden, 60 ve üzeri not alanlar başarılı kabul edilirler. Sınav süresi 50 dakikadır. Kopya çekenler veya buna teşebbüs edenler başarısız olarak değerlendirilir.

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