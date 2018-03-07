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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTerim cephesinden şok TFF çıkışı: 80 milyon istifa bekliyor!
Spor Arena Terim cephesinden şok TFF çıkışı: 80 milyon istifa bekliyor!
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Sıradaki Haber:TFF Başkanı Yıldırım Demirören Kilis’te!

Spor Arena
DHA
07.03.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Terim cephesinden şok TFF çıkışı: 80 milyon istifa bekliyor!

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Fatih Terim'in, sözleşmesi gereği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den talep ettiği 3 milyon 500 bin euro'nun tahsili için açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, TFF'nin tanık dinletme talebini reddederken avukatların atışması duruşmaya damga vurdu. TFF'nin avukatı 50 milyon kişinin Fatih Terim'e tazminat ödenmemesi yönünde istediğinin olduğunu ileri sürerken Terim'in avukatı, "Şu an 80 milyon insan, TFF'nin verdiği kararlardan rahatsız. TFF yönetiminin istifasını istiyorlar. Şimdi TFF'nin istifa etmesi mi gerekir" ifadesinde bulundu. 

Fatih Terim, 26 Temmuz 2017'de 'haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesh edildiği' gerekçesiyle TFF hakkında 3,5 milyon Euro tazminat davası açmıştı. İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görülen davaya,  Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir temsil ederken TFF'yi avukat Hüseyin Karaahmetoğlu temsil etti. 

TERİM'İN AVUKATI: TÜM BELGELER MEVCUT
Söz alan Terim'in avukatı Epözdemir, "Müvekkilimin davalı işyerinde tebliğ edilen fesih bildirim yazısı, SGK evraklarında mevcut olan işten ayrılış bildirgesinde davacının iş akdinin haklı neden belirtmeksizin yapıldığına ilişkin belgeler mevcut olup belgeler arasında çekişme de yoktur. Bu nedenle davalı tarafın tanık dinletme talebinin yargılamayı uzatacağı kanaatinde olduğumuz için bu talebin reddedilmesini talep ediyoruz" dedi. 

"AYDOĞDU'NA KARŞI TUTUMUNDAN PİŞMANLIK DUYMAMASI HAKLI FESİH NEDENİ GÖRÜLDÜ"
Daha sonra söz alan Türkiye Futbol Federasyonu avukatı Karaahmetoğlu, "Fesih bildiriminde herhangi bir gerekçe belirtmemiştik. Ancak haklı haklı nedenle fesh ettiğimiz gerek davacının soruşturma dosyasındaki beyanları, gerekse yönetim kurulu yedek üyesine (Selahattin Aydoğdu) karşı tutumundan dolayı pişmanlık duymamasına ilişkin basına verdiği beyanlar göz önüne alındığında futbol ailesi olarak davacı tarafın iş akdinin haklı nedenle feshedildiği ortadadır" diye konuştu.
Bunun üzerine söz alan Terim'in avukatı Epözdemir, Çeşme'de yaşanan olayın buradaki yargılamayla bir ilişkisinin bulunmadığını, fesih bildiriminin açık olduğunu, bu nedenle haklı fesih iddiasını kabul etmediklerini dile getirdi. 

TFF AVUKATI: 50 MİLYON KİŞİ, TERİM'E TAZMİNAT ÖDENMEMESİNİ İSTİYOR
Tekrar söz alan TFF avukatı, Türkiye'de en az 50 milyon kişinin Fatih Terim'in tazminatı almaması gerektiğini söylediğini belirtti.
Avukat Karaahmetoğlu, Fatih Terim'in TFF ile 13 milyon lira karşılığında sözleşme yaparken Galatasaray Kulübü'yle 1905 TL'lik sözleşme yaptığını kaydederek bu durumun adil olmadığını söyledi. Bunun üzerine yeniden söz alan Terim'in avukatı ise bu söyleme karşı çıkarak, "50 milyon kişinin bu şekilde düşündüğünü söylemek mahkemeyi baskı altına almak demektir. Şu an 80 milyon insan, TFF'nin verdiği kararlardan rahatsız. TFF yönetiminin istifasını istiyorlar. Şimdi TFF'nin istifa etmesi mi gerekir" ifadesinde bulundu. 

MAHKEME TFF'NİN TANIK DİNLETME TALEBİNİ REDDETTİ
Mahkeme uyuşmazlığın niteliği uyarınca TFF avukatının tanık dinletme talebini reddetti. Duruşma tarafların dosyaya sunulan belgelere karşı beyanda bulunmaları için ertelendi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ
Fatih Terim, 26 Temmuz 2017'de 'haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesh edildiği' gerekçesiyle TFF hakkında 3,5 milyon Euro tazminat davası açmıştı. Terim'in avukatları, sözleşme gereği Fatih Terim'e 3 milyon 500 bin Euro'luk tazminatı ödemeyen TFF hakkında icra takibi başlatmıştı. TFF'nin itirazı üzerine icra takibi durdurulmuştu. Bunun üzerine Terim, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptal edilmesi için dava açmıştı. 

 

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