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Terim'in 2. yardımcısı da belli oldu! Hasan Şaş'tan sonra...

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları merakla bekleniyordu. Terim'in teklifini kabul eden efsane kaleci Taffarel devre arası kampına katılacak.

Hürriyet Haber
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri daha belli oldu. Terim, basın toplantısında Taffarel'e teklif götüreceğini açıklamıştı. Brezilyalı teknik adamdan olumlu yanıt geldi.

Daha önce 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel Fatih Terim'in 3. döneminden sonra da çalışmaya devam etmişti.

Taffarel Galatasaray'ın devre kampı öncesi gelerek sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte kampa gidecek.

Levent Şahin'in ardından Terim'in ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu. Drogba, Hasan Şaş, Elmander ve Nedim Yiğit'in de Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti. (Fanatik)

Terimin 2. yardımcısı da belli oldu Hasan Şaştan sonra...

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