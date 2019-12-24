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Basketbol
aa-spor
24.12.2019 - 01:07, Son Güncelleme:

Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda MVP oldu

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Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda MVP oldu

İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna'da forma giyen Sırp basketbolcu Milos Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 8 galibiyetle A Grubu'nu lider bitirerek son 16 turuna kalan Segafredo Virtus Bologna'nın sergilediği performansta önemli rol oynayan Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda 10 haftalık normal sezonun MVP'si oldu.

Kupada çıktığı 9 maçta 17,7 verimlilik puanıyla oynayan Teodosic, 16,9 sayı, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Takımının sayı, asist ve verimlilik puanı istatistiklerinde ilk sırada yer alan 32 yaşındaki oyun kurucu, serbest atışlarda yüzde 89,7, iki sayılık basketlerde yüzde 63,6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 40,6 isabet oranıyla oynadı.

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