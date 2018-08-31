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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
31.08.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile bugün heyecan dolu bir kura heyecanı yaşandı. Grup maçlarındaki son engeli de dün akşam geçen Beşiktaş Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırken, Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine girdi. Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi gruplarına 2. torbadan katıldı.

A GRUBU: Leverkusen Ludogorets, Zürih, AEK Larnaca

B GRUBU: Salzburg,  Celtic,  Leipzig, Rosenborg

C GRUBU: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag

D GRUBU: Anderlehcht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E GRUBU: Arsenal, Sporting Lizbon, Karabağ, Vorskla Poltava

F GRUBU: Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange

G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Glasgow Rangers

H GRUBU:  Lazio, Marsilya, E. Frankfurt, Limassol,

I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg

J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standart Liege, AKHİSARSPOR

K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L GRUBU : Chelsea, PAOK, BATE, Videoton

Final maçı 29 Mayıs’ta Bakü’de

Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine girecek. 12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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Beşiktaş 3-0 Partizan (MAÇ ÖZET)Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off elemelerini geçerek adını gruplara yazdırdı. Siyah-beyazlılar 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı sahasında 3-0 mağlup etti. Maçta goller 37 ve 69. dakikalarda Pepe ile 45. dakikada Oğuzhan Özyakup'tan geldi.
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