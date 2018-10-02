Temsilcilerimizin EuroCup maçları CANLI! iddaa'da öne çıkan tercih ise...
TOFAŞ, Galatasaray ve Türk Telekom'un EuroCup maçları CANLI yayınla Nesine.com'da! Takımlardan son gelişmeler ve öne çıkan iddaa tercihlerine göz atalım...
Selahi Aydın'dan Galatasaray analizi
Galatasaray sil baştan bir takım yarattı ve başına da Ertuğrul Erdoğan’ı getirdi.
Mütevazi takımlarda başarıyı yakalayabilen Ertuğrul Hoca’nın en büyük sıkıntısı bence takım kimyası olacak. Hazırlık maçlarında inişli çıkışlı performanslar gösteri sarı kırmızılılar.
Galatasaray’de ise kilit rolde oynayacak Harrison, Hayes gibi isimler Avrupa basketboluna yabancılar ve alışma dönemi vakit alacaktır.
Gökhan German'dan TOFAŞ analizi
Tofaş, Türkiye Ligi'nde final oynadı.
O kadronun iki önemli oyuncusu Henry ve Morgan, Unics Kazan'a gitti.
Demonte Harper, Diante Garret, Kyle Weems ve Jeff Whitey transferleri yaptılar. Biraz uyum sorunu yaşayabilirler.
Ümit Avcı'dan Türk Telekom analizi
Temsilcimiz Telekom, özellikle kısa rotasyondaki yabancıları atıcılardan seçti.
Forvet hattı ve pivotlar arasında da Landesberg, Gabriel ve Stimaç gibi isimlerin olduğunu hesaba katınca, hücumda rakipten çok aşağı kalmayacağımız gözüküyor.
Ligimizin tecrübeli isimleri Ender ve Serhat Çetin ile milli takım oyuncusu Metin Türen'i de bu ekibin içine dahil edebiliriz.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
EuroCup basketbol maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle