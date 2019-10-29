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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.10.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Teksüt Bandırma evinde kazandı

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Teksüt Bandırma evinde kazandı

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Teksüt Bandırma, İspanya temsilcisi San Pablo Burgos'u 84-81 mağlup etti.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Teksüt Bandırma, Smith, Şehmus Hazer ve Kalinoski ile sayılar bularak 3. dakikada 6 sayılık (10-4) fark yakaladı. Tokoto, Clark ikilisiyle farkı kapatmaya çalışan San Pablo Burgos karşısında boyalı alanı iyi kullanan Bandırma ekibi, İspanyol ekibine fırsat vermedi ve son 4 dakikaya 16-7 önde girdi. Teksüt Bandırma'nın hücumlardan boş dönmesini fırsat bilen San Pablo Burgos, Rivero ve Benite ile bulduğu sayılarla 9. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 19-15. İlk periyot Teksüt Bandırma'nın 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Teksüt Bandırma Prewitt, Smith ve Erkan Yılmaz ile bulduğu sayılarla 13. dakikada skoru 31-25’e getirdi. Barrera, Clark ve Huskic’in skora katkısıyla aradaki farkı eriten İspanyol ekip 16. dakikada skoru 33-31 yaptı. Konuk ekip, Rivero'nun üç sayılık basketiyle 17. dakikada ilk kez öne geçti. (33-34) Ev sahibi ekibin, Smith'in dış atışlardan kazandırdığı sayılarla öne geçmesine karşılık İspanyol temsilci, McFadden'in son saniye basketiyle soyunma odasına 42-41 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan San Pablo Burgos, Huskic, Tokoto ve Fitipaldo ile bulduğu sayılarla 7-0'lık bir seri yakalayarak 22. dakikayı 49-43 önde geçti. Hızlı hücumda daha başarılı olan konuk ekip karşısında farkı azaltmaya çalışan Teksüt Bandırma, farkı 1 sayıya düşürdü. (59-60) İspanyolların 8-0'lık serisine Teksüt Bandırma 10-0'lık seriyle cevap vererek üçüncü periyodu 65-61 önde bitirdi.
Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 32. dakikada eşitliği sağladı: (68-68) Teksüt Bandırma Smith, Kalinoski ve Terry'nin sayılarıyla son beş dakikaya 73-71 önde girdi. Kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar deneyen İspanyol ekibi karşısında Smith ve Hummer ile skor bulmaya devam eden Teksüt Bandırma salondan 84-81 galip ayrıldı.

Teksüt Bandırma'da Smith 29, Prewitt 16, Şehmus Hazer 12 ve Hummer 10 sayıyla oynadı. San Pablo Burgos takımında ise Tokoto 17, McFadden 13 ve Fitipaldo 10 sayı üretti.

Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Radomir Vojinovic (Karadağ), Igor Mitrovski (Makedonya)
Teksüt Bandırma: Smith 29, Prewitt 16, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel 1, Erkan Yılmaz 4, Şehmus Hazer 12, Kalinoski 9, Alperen Şengün 1, Terry 2, Hummer
10
San Pablo Burgos: Tokoto 17, Clark 5, Fitipaldo 10, Benite 8, Barrera 7, Vega, McFadden 13, Rivero 9, Bassas 3, Huskic 5, Lima 4
1. Periyot: 20-19
Devre: 41-42
3. Periyot: 65-61

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