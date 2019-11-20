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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Koray DURKAL
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tek rakibi LeBron James

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Tek rakibi LeBron James

Sloven yıldız Luka Doncic, takımı Dallas’ın San Antonio’yu yendiği maçı 42 sayı, 11 ribaund ve 12 asistle tamamlarken, LeBron James’in ardından NBA tarihinde 40 sayılık ‘triple-double’ yapan en genç 2. oyuncu oldu.

NBA'de Dallas Mavericks'in San Antonio Spurs’ü 117110 yendiği maçta genç yıldız Luka Doncic tarih yazdı. Karşılaşmayı 42 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistlik performansla tamamlayan Doncic, LeBron James’ten sonra NBA tarihinde 40 sayılık ‘triple-double’ yapan en genç ikinci oyuncu oldu.

Bu istatistiğe 20 yaş 263 günlükken ulaşan Sloven basketbolcunun önünde, 2005’te 20 yaş 100 günlükken Cleveland Cavaliers formasıyla 40 sayı, 10 ribaunt, 10 asist üreten LeBron James yer aldı.

LEBRON: ‘ADAM FENA BiR HERiF!’
Doncic’in performansına şaşırmadığını söyleyen LeBron James, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Adam fena bir herif. Size anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullandı. Bu sezon 13 maçta 6 kez triple-double yapan Doncic’e, Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban övgüler yağdırırken, “Halen bir çocuk ancak aynı zamanda bir profesyonel ve akıllı biri” dedi.

Tek rakibi LeBron James

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