Tek rakibi LeBron James
Sloven yıldız Luka Doncic, takımı Dallas’ın San Antonio’yu yendiği maçı 42 sayı, 11 ribaund ve 12 asistle tamamlarken, LeBron James’in ardından NBA tarihinde 40 sayılık ‘triple-double’ yapan en genç 2. oyuncu oldu.
NBA'de Dallas Mavericks'in San Antonio Spurs’ü 117110 yendiği maçta genç yıldız Luka Doncic tarih yazdı. Karşılaşmayı 42 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistlik performansla tamamlayan Doncic, LeBron James’ten sonra NBA tarihinde 40 sayılık ‘triple-double’ yapan en genç ikinci oyuncu oldu.
Bu istatistiğe 20 yaş 263 günlükken ulaşan Sloven basketbolcunun önünde, 2005’te 20 yaş 100 günlükken Cleveland Cavaliers formasıyla 40 sayı, 10 ribaunt, 10 asist üreten LeBron James yer aldı.
LEBRON: ‘ADAM FENA BiR HERiF!’
Doncic’in performansına şaşırmadığını söyleyen LeBron James, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Adam fena bir herif. Size anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullandı. Bu sezon 13 maçta 6 kez triple-double yapan Doncic’e, Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban övgüler yağdırırken, “Halen bir çocuk ancak aynı zamanda bir profesyonel ve akıllı biri” dedi.
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