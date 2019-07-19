TBF'den Andolu Efes kararı! Ceza...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTBF'den Andolu Efes kararı! Ceza...
GeriBasketbol TBF'den Andolu Efes kararı! Ceza...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
19.07.2019 - 21:38, Son Güncelleme:

TBF'den Andolu Efes kararı! Ceza...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBF'den Andolu Efes kararı! Ceza...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5'inci maçında, hafıza kaybı yaşayan sarı lacivertli oyuncu Luigi Datome'nin hastaneye ambulans yerine araçla götürülmesi olayıyla ilgili, Anadolu Efes Spor Kulübü'ne ceza verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verdi.

TBF Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantıda görüşülen konuların karara bağlandığı belirtildi. Toplantıda alınan kararlar şöyle:

"1- Anadolu Efes Spor Kulübü’nün, 17.06.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasında, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 6. maddesinde açıklanan objektif sorumluluk esasları uyarınca, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 37.1. maddesine uygun biçimde yeterli ilk yardım tedbiri alınmayarak, rakip takım basketbolcusuna gerekli ambulansın tahsis edilememesi suretiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ihlali şüphesine ilişkin Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin dosya, tüm deliler toplanarak ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, ambulansa başvuran hastaya ilişkin değerlendirmenin; hekimi bulunan bir ambulansta mevcut hekim, hekimin bulunmadığı durumlarda olayın gerçekleştiği alanda görevli hekim, tüm bunlar yoksa ambulansta görevli olan paramedik veya acil tıp teknisyeni ve karar verilmesi hususunda şüphe halinde çağrı merkezinde bulunan danışman hekim tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu değerlendirmenin herhangi bir idari tasarrufla değil, sadece tıbbi kriterlere göre yapılabileceği, dosyaya intikal eden uzman görüşü ile sabittir.

Ev sahibi Kulübün Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 37.1. maddesi ile kendisine yüklenen sağlık ekibi ve ambulans bulunmasını sağlamak sorumluluğunu yerine getirdiği, hastaya ambulans tahsis kararının tamamen tıbbi öncelikler dikkate alınarak ancak yetkili kişiler tarafından alınabileceği, idari tasarrufla ambulans tahsis işlemine engel olunamayacağı ve bu husustaki şikayetin soyut iddia mahiyetinde kaldığı, sadece tıbbi kriterler uyarınca ve yalnızca yetkili hekim veya uzman personel tarafından alınabilecek ambulans tahsis etme/etmeme kararlarının Basketbol faaliyetinin disiplinine ilişkin olmadığı anlaşıldığından; Anadolu Efes Spor Kulübü’ne, sevke konu ihlal şüphesine ilişkin ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile;

2- İstanbul ili masa görevlisi Öykü Güngör’ün, şahsi sosyal medya hesabından yayınladığı ve Hakemler Talimatı’nın 22/2.c. maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılan açıklamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

3- Sevke konu eylem tarihinde Merkez Hakem Kurulu Antalya Bölgesi C Klasman Hakem Değerlendiriciliği görevini yürüten Fatih Uslu, Antalya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 93016461-100-E.472172 sayılı yazısı ve eklerinde Antalya’da düzenlenen U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup turnuvası son gününde gerçekleştiği belirtilen eylemine ilişkin olarak her ne kadar saldırı şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde sevke konu eylemin kavga mahiyetinde olduğu tespit edilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/3. ve 33/6. maddeleri gereğince 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

4- Sevke konu eylem tarihinde Antalya Basketbol İl Hakem Kurulu Üyeliği görevini yürüten Ahmet Hakan Tellioğlu, Antalya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 93016461-100-E.472172 sayılı yazısı ve eklerinde Antalya’da düzenlenen U-16 Erkekler Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup turnuvası son gününde gerçekleştiği belirtilen eylemine ilişkin olarak her ne kadar saldırı şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde sevke konu eylemin kavga mahiyetinde olduğu tespit edilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/3. ve 33/6. maddeleri gereğince 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

5- Anadolu Efes Spor Kulübü’nün, 04.05.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tahincioğlu BSL müsabakasında Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 42.3. ve 77. maddelerine aykırı biçimde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısından daha az sayıda özel güvenlik görevlendirdiği, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün 12.06.2019 tarih ve 47909374-66756-(62397)-E.2019061115445922017 sayılı yazısı ile anlaşıldığından, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

6- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün, 11.05.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi – Bahçeşehir Koleji Tahincioğlu BSL müsabakasında Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 42.3. ve 77. maddelerine aykırı biçimde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısından daha az sayıda özel güvenlik görevlendirdiği, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün 12.06.2019 tarih ve 47909374-66756-(62397)-E.2019061210374625317 sayılı yazısı ile anlaşıldığından, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
TBF'den Andolu Efes kararı! Ceza...
Bahçeşehir Koleji Cameron Clark'ı kadrosuna kattı
RB Leipzig - Galatasaray maçında meşale anonsu
Galatasaray taraftarları isyan etti! 'Tarihe geçti'