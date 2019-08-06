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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
06.08.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

TBF ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı

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TBF ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun katılımı ile Total Oil - TBF sponsorluk anlaşması imzalandı.

İlk olarak sözü alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'na desteğinden ötürü Demirören Holding'e teşekkürlerini iletti.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise konuşmasında, "Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün bizim için, güzel özel bir gün. İnanıyorum ki milli takımlarımız önümüzdeki dönem başarıdan başarıya koşacak. Total ve Demirören logolarımızla biz de milli takımımızın yanında olacağız. Tüm şirketlerimizle gücümüzle Türkiye'ye değer katmak, insanımıza hak ettiği hizmeti sunmak için çalıştık. Her zaman istekli, kararlı olacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demirören'in sözleri şöyle;

BU DESTEK İLK DEĞİL

Demirören Grubu olarak bu bizim basketbola ilk desteğimiz değil. Hatırlarsanız Beşiktaş'a Milangaz markamızla destek verdik. Beşiktaş Basketbol Takımı o dönem tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Bir sezona üç kupa sığdı. Önce Türkiye Kupası, daha sonra FIBA Challenge Kupası'nı kazanan Beşiktaş ardından şampiyonluğa ulaştı. İnanıyorum ki milli takımlarımız önümüzdeki dönem başarıdan başarıya koşacak. Üç yıl sürecek sponsorluk anlaşmasıyla milli takımlarımızın ana sponsoru olacak. Gururumuz milli takım formalarımızın üzerinde TOTAL ve Demirören logolarımızla yer alacağız.

TBF ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı

Kültür, sanat ve spor bir ülkenin ortak değerleridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi ülkemizde spor alanında da büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Sporcu yetiştirme, başarılı sporcularımızı destekleme anlamında birçok önemli çalışmanın yürütüldüğünü görüyoruz. Bu noktada bizim desteğimiz daha da anlam kazanıyor. 

BİR KURUMUN VİZYONUNU KURUCU LİDERLERİN GÖSTERDİĞİ HEDEFLER BELİRLER

Bir kurumun vizyonunu kurucu liderlerin gösterdiği hedefler belirler. Elbette tüm başarılara kurucumuz, ebedi onursal başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'in "Cesaret önemlidir. Başarılı insan cesur insandır." sözünün önümüzde açtığı yolda  daima yeniliklerin takipçisi olduk. Bu anlamlı günde Türk sporuna, futbola, basketbola, voleybola büyük katkılar sağlayan Erdoğan Demirören'i rahmetle anıyorum.

TBF ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı

HİDAYET TÜRKOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Ülkemize büyük başarılar yaşatan A Milli Basketbol Takımı'nın ana sporu olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na şahsım adına teşekkür ediyorum. Hepimizin övünç kaynağı olan sporcularımıza da başarılar diliyorum. Basketbol Ligi'nin isim hakkını da istiyoruz misli.com olarak." ifadelerini kullandı.

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