Tatum, Kobe'yi geride bıraktı! Celtics seride 2-0 öne geçti!
Doğu Konferası'nda Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Jayson Tatum'un önderliğinde 108-103 kazanan Celtics, seride 2-0 öne geçti.
21 sayı attı, rekor geldi!
Üst üste 4 play-off maçında 20+ sayı atma rekoru 1999 yılından beri Kobe Bryant'ın elindeydi. Jayson Tatum'un 21 sayısı, o rekoru tarihe gömdü.
Kobe Bryant rekoru eline aldığında 20 yıl - 272 günlüktü. Jayson Tatum ise 20 yıl - 61 gün ile yeni rekorun sahibi oldu.
Redick'in 23, Covington'ın 22 sayısı mağlubiyet engel olmadı, 108-103 kazanan Celtics, seride durumu 2-0'1 getirdi.
16 dakika süre alan milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, karşılaşmayı 4 sayı - 6 ribaunt ile bitirdi.
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