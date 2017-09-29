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Tarihi başarı! Fenerbahçe Dünya Şampiyonası'nda

1907 Fenerbahçe Espor, Brezilya ekibi Team One’ı 3-1 yenerek Worlds 2017’de gruplara katılmayı başardı.

Hürriyet Haber
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Bu sezon önce Rusya’da ardından Türkiye’de Büyük Finali kazanarak şampiyonluklar yaşayan Vadinin Boğası, Dünya Şampiyonası elemelerinden de zaferlerle ayrılarak gruplara katılım hakkını elde etti.

Ön eleme aşamasında D grubunda Hong Kong Attitude ve Rampage ile eşleşen 1907 Fenerbahçe Espor, gruptan yenilgisiz lider olarak çıktı. Bir sonraki turda Brezilya temsilcisi Team One ile eşleşen sarı lacivertliler yakaladığı havayı bu maçta da kullandı ve 3-1’lik galibiyetle dünyanın en iyi 16 takımı arasına adını yazdırdı.

 

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