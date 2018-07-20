Taraftarı heyecanlandırdı! Bavulunu topladı, geliyor...
Galatasaray'ın devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye geri mi dönüyor? Senegalli yıldız gece yarısı yaptığı seyahat paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Badou Ndiaye, saat 01.00 civarında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Valizi ve pasaportunun bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, Senegal havalimanında olduğunu da paylaşımına ekledi.
Bu paylaşımın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarı uykusuz bir şekilde Ndiaye'nin uçuş rotasını bulmak için yoğun çaba gösterdi. Taraftarlar tüm olasılıkları değerlendirip, Ndiaye'nin İstanbul'a mı yoksa Stoke City'nin Almanya'daki kampına mı gittiğini çözmek için firmaların uçuş planlarını araştırdı. Ndiaye'nin paylaşımında kullandığı emoji de taraftarları umutlandırdı.
İşte taraftarların o yorumları:
-Ndiaye'nin uçağa bindiği havalimanından kalkan uçaklardan biri İstanbul'a iniyor.. Diğerleri Casablanca, Madrid, Brüksel.. 4 uçak şuan uçuyor.. Stoke City'nin kampı Almanya'da.. Aktarma mı yapacak acaba?
-Baylar bayanlar Ndiaye'nin konum attığı havaalanından Almanya'ya uçak yok bu gece (Stoke orada kampta). Ama İstanbul'a var.
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