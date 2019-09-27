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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Tanıtım Dalı Büyük Ödülü 'Kızlar Sahada'nın

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Tanıtım Dalı Büyük Ödülü 'Kızlar Sahada'nın

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri onurlandırmak için 36 yıldır düzenlenen “2018 Türkiye Fair Play Ödülleri”nin, Tanıtım Dalı’ndaki Büyük Ödülü’nün sahibi Kızlar Sahada oldu…

2013 yılından beri kadınlara ve kız çocuklarına "yapamazsın" sözüyle kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını futbol aracılığıyla kıran, Türkiye’nin ilk özel kadın futbol turnuvasını ve kız çocukları için futbol okulu düzenleme unvanına sahip olan “Kızlar Sahada”, 3 farklı kategoride düzenlenen “2018 Türkiye Fair Play Ödülleri” kapsamında “Tanıtım Dalı Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

Fair Play yönünde örnek davranışlar sergileyen kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı ödül töreni 20 Eylül Cuma günü TMOK Olimpiyatevi’nde gerçekleşti.

FAİR PLAY ÖDÜLLERİ HAKKINDA:

Fair Play Ödülleri ülkemizde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nce her yıl Olimpiyatevi’nde düzenlenen törenle verilir. TMOK Fair Play Komisyonu’nca yürütülen çalışmalarda, yılın son ayında yurt çapında başlatılan taramalar Mart - Nisan aylarına kadar devam etmekte, Nisan ayında toplanan Büyük Jüri, ‘Sportif Davranış’, ‘Sportif Kariyer’ ve ‘Sportif Tanıtım’ dallarında Türkiye Fair Play Ödülleri’ni kazananları belirlemektedir. ‘Büyük Ödül’, ‘Şeref Diploması’ ve ‘Kutlama Mektubu’ olarak dağıtılan ödüller, önceki yıllarda ‘Toplumsal’ ve ‘Sportif’ olarak iki kategoride sürdürülmüş olup, günümüzde ‘Sportif’ kategoride verilmektedir.

Türkiye Fair Play Ödülü’nü kazananlar arasından birçok isim, sergiledikleri davranışlar, yaptıkları çalışmalar ve verdikleri hizmetlerle Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) ve Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) tarafından da 1983 yılından bu yana Dünya ve Avrupa ödülleri ile onurlandırılmıştır.

KIZLAR SAHADA HAKKINDA:

Kızlar Sahada 2013 yılından bu yana kadınlar ve kız çocuklarına “yapamazsın” denilerek kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını kırmak için futbolu araç olarak kullanıyor. Futbolun erkek egemen bir alan olarak konumlandığı ülkemizde bu araç, katılan kız çocukları ve kadınlarda çok kuvvetli bir dönüşüm etkisi yaratıyor. Her yaştan kadının sahada olmasını destekleyen girişim, kadınların kendi takımlarını kurup katılabileceği, şirketlerin kadın takımlarının karşılaşacağı, lise çağındaki kız çocuklarının kendi takımlarıyla dahil olabileceği turnuva ve kamplar düzenleyerek, takım ruhunun yerleşmesini ve bu yolla bireylerin güçlenmesini amaçlıyor.

Türkiye’deki kadın futbolunun geliştirilmesi çalışmalarına farklı etkinlik ve projelerle katkı sağlayan Kızlar Sahada, yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye'nin her yerinden kız çocuklarına ve ülkemizde yaşayan mülteci çocuklarını futbolla tanıştırarak, kişisel gelişim eğitimleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği atölyeleri ile farklı bir futbol deneyimi sunuyor. Kızlar Sahada, bu yıl Visa Ana Sponsorluğunda Türkiye'nin farklı illerinde, 9-14 yaşlarındaki kız çocukları için ücretsiz futbol okulları açarak; çocukların psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlamak ve sosyal etkisini artırarak eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı daha iyi bir dünyaya ulaşmayı hedefliyor.

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