Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig 8. hafta maç programı ve fikstürü
Süper Lig'in 8. haftasında maçlar devam ederken, cumartesi günü oynanan MKE Ankaragücü Beşiktaş, Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir-Göztepe karşılaşmaları tamamlandı. Özellikle Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü karşısında berabere kalması sonrası sporseverler, ligde güncel puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'in 8. haftasında güncel puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig'de son puan durumu ve kalan maçlar.
Milli maçlar dolayısıyla verilen bir haftalık aranın ardından Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 18 Ekim Cuma günü başladı. Yeni haftada Galatasaray, Demir Grup Spor karşısındaki 3-2 galibiyet sağlarken, Antalyaspor Gençlerbirliği karşısında 6-0 mağlup oldu. Bir önceki hafta Aytemiz Alanyaspor'u yenen Beşiktaş ise, Ankaragücü deplasmanında istediği başarıyı yakalayamayarak 0-0 beraberlik yaşadı. İşte, oynanan maçların ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...
19 EKİM SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Süper Lig'de 8. hafta maçları devam ederken, 19 Ekim Cumartesi akşamı güncel puan durumu şu şekilde güncellendi;
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|8
|4
|3
|1
|17
|10
|7
|15
|2.AYTEMİZ ALANYASPOR
|7
|4
|2
|1
|13
|8
|5
|14
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|8
|4
|2
|2
|14
|10
|4
|14
|4.GALATASARAY A.Ş.
|8
|3
|4
|1
|9
|8
|1
|13
|5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|8
|3
|3
|2
|14
|10
|4
|12
|6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|7
|3
|3
|1
|10
|6
|4
|12
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|4
|11
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|8
|3
|2
|3
|13
|17
|-4
|11
|9.ANTALYASPOR A.Ş.
|8
|3
|2
|3
|9
|15
|-6
|11
|10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|7
|3
|1
|3
|16
|10
|6
|10
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|8
|2
|3
|3
|7
|7
|0
|9
|12.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|8
|2
|3
|3
|10
|12
|-2
|9
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|2
|3
|3
|6
|11
|-5
|9
|14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|7
|2
|2
|3
|6
|8
|-2
|8
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|7
|2
|2
|3
|6
|11
|-5
|8
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|7
|2
|1
|4
|7
|11
|-4
|7
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|1
|3
|4
|12
|12
|0
|6
|18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|7
|0
|3
|4
|7
|14
|-7
|3
SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
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