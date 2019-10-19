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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.10.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig 8. hafta maç programı ve fikstürü

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Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig 8. hafta maç programı ve fikstürü

Süper Lig'in 8. haftasında maçlar devam ederken, cumartesi günü oynanan MKE Ankaragücü Beşiktaş, Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir-Göztepe karşılaşmaları tamamlandı. Özellikle Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü karşısında berabere kalması sonrası sporseverler, ligde güncel puan durumunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'in 8. haftasında güncel puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig'de son puan durumu ve kalan maçlar.

Milli maçlar dolayısıyla verilen bir haftalık aranın ardından Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 18 Ekim Cuma günü başladı. Yeni haftada Galatasaray, Demir Grup Spor karşısındaki 3-2 galibiyet sağlarken, Antalyaspor Gençlerbirliği karşısında 6-0 mağlup oldu. Bir önceki hafta Aytemiz Alanyaspor'u yenen Beşiktaş ise, Ankaragücü deplasmanında istediği başarıyı yakalayamayarak 0-0 beraberlik yaşadı. İşte, oynanan maçların ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...

19 EKİM SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de 8. hafta maçları devam ederken, 19 Ekim Cumartesi akşamı güncel puan durumu şu şekilde güncellendi;

 OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.84311710715
2.AYTEMİZ ALANYASPOR7421138514
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK84221410414
4.GALATASARAY A.Ş.834198113
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR83321410412
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7331106412
7.FENERBAHÇE A.Ş.7322117411
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.83231317-411
9.ANTALYASPOR A.Ş.8323915-611
10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR73131610610
11.GÖZTEPE A.Ş.82337709
12.BEŞİKTAŞ A.Ş.82331012-29
13.MKE ANKARAGÜCÜ8233611-59
14.YUKATEL DENİZLİSPOR722368-28
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.7223611-58
16.KASIMPAŞA A.Ş.7214711-47
17.GENÇLERBİRLİĞİ8134121206
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR7034714-73

SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

 21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

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