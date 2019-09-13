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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.09.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu

Milli maçlar dolayısıyla 1 hafta ara verilen Süper Lig'de heyecan, bu hafta oynanacak olan mücadeleler ile devam edecek. Alanyaspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de puan durumu, bu hafta oynanacak maçlar ile son halini alacak. İşte, Süper Lig'de puan durumunda son durum ve bu hafta oynanacak lig maçlarının program bilgisi

Süper Lig'in 4. Hafta mücadeleleri cuma günü oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı ile başlayacak. Fenerbahçe'nin lider Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadele ise kritik öneme sahip olacak. İşte, Süper Lig'in 4. Hafta mücadeleleri ve puan durumu hakkında detaylı bilgiler

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan maçların programı şu şekilde olacak;

13/0920:309GalatasarayvKasımpaşa16
14/0917:0014Medipol BaşakşehirvSivasspor7
14/0920:0010AntalyasporvKayserispor15
14/0920:0011Gazişehir GaziantepvBeşiktaş8
15/0917:004Çaykur RizesporvGöztepe17
15/0917:006MKE AnkaragücüvYeni Malatyaspor12
15/0920:005TrabzonsporvGençlerbirliği18
15/0920:003Yukatel DenizlisporvKonyaspor13
16/0920:001AlanyasporvFenerbahçe2

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SIRALAMATAKIMLAROGBMAY AVP
1Alanyaspor330083+59  
2Fenerbahçe321082+67  
3Yukatel Denizlispor321040+47  
4Çaykur Rizespor321042+27  
5Trabzonspor312043+15  
6MKE Ankaragücü312021+15  
7Sivasspor311153+24  
8Beşiktaş31114404  
9Galatasaray311145-14  
10Antalyaspor311134-14  
11Gazişehir Gaziantep311157-24  
12Yeni Malatyaspor310265+13  
13Konyaspor30303303  
14Medipol Başakşehir310236-33  
15Kayserispor301235-21  
16Kasımpaşa301226-41  
17Göztepe301204-41  
18Gençlerbirliği300327-50  

AÇILIŞ MAÇI GALATASARAY İLE KASIMPAŞA ARASINDA OYNANACAK

Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip.

TERİM VE İKİ YARDIMCISI CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti.

PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı.
Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in cezasıyla ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunurken, kurul henüz kararını açıklamadı.

Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı.

Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

ÜÇ FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan üç futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

FALCAO VE LEMİNA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Radamel Falcao ile Mario Lemina, takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.
Teknik heyetin görev vermesi durumunda yıldız futbolcu Falcao ile Lemina, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 37 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

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