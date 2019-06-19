Süper Lig ne zaman başlayacak? Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman?
Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte, yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman?
Taraftarı oldukları kulüplerin futbol maçlarını izlemek için büyük bir heyecanla bekleyen sporseverler, yeni sezonun başlangıç tarihini öğrenmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligi ne zaman açacağını sorgulayan vatandaşlar, 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. İşte, merak edilen o soruların yanıtı...
TFF’nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
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