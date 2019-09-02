Süper Lig 3. haftasÄ±nda puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte güncel puan durumu
SÃ¼per Lig'in 3. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 1-1 berabere biten FenerbahÃ§e Trabzonspor maÃ§Ä± ile sona erdi. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Antalya temsilcisi Alanyaspor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta ise Alanyaspor, Malatyaspor'u 3-2 maÄŸlup etti. SÃ¼per Lig'in 3. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan puan durumu merak konusu oldu. Peki, SÃ¼per Lig 3. haftasÄ±nda puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte gÃ¼ncel puan durumu...
SÃ¼per Lig'in 3. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± FenerbahÃ§e Trabzonspor veÂ Yeni MalatyasporÂ Alanyaspor maÃ§larÄ±Ä± ile tamamlandÄ±. Ä°ÅŸte, bu haftanÄ±n skorlarÄ± ve gÃ¼ncel puan durumu...
KasÄ±mpaÅŸa 0-1 AnkaragÃ¼cÃ¼
Kayserispor 2-3 Galatasaray
Konyaspor 2-2 Antalyaspor
GÃ¶ztepe 0-0 Yukatel Denizlispor
BeÅŸiktaÅŸ 1-1 Ã‡aykur Rizespor
GenÃ§lerbirliÄŸ i1-2 BaÅŸakÅŸehir
Sivasspor 1-1 Gazisehir Gaziantep
FenerbahÃ§e 1-1 Trabzonspor
Yeni Malatyaspor 2-3 Alanyaspor
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