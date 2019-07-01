Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Sporseverlerin heyecanla beklediği liglerin başlangıç tarihlerinin açıklanmasının ardından, konuya ilişkin bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman başlayacak?
Kulüplerin yaz transfer dönemi hazırlıkları bir taraftan devam ederken, profesyonel liglerin başlayacağı tarih de gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda TFF, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in ağustos ayı içinde başlayacağını duyurdu. İşte, 2019-2020 sezonu profesyonel liglerin başlangıç zamanı...
TFF LİGLERİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİ DUYURDU
TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Edinilen bilgilere göre transfer dönemi bu yıl 8 Haziran Cumartesi günü resmen başladı. Kulüpler, 30 Ağustos Cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürebilecek.
2019-2020 Futbol Sezonu’nda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 8 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 30 Ağustos 2019 tarihinde bitecek.
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