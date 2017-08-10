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Olaylı Süper Kupa maçının cezaları ağır oldu! TFF ceza yağdırdı...

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor oynanan Samsun'da oynanan Süper Kupa maçında çıkan olayların ardından cezalar belli oldu. Beşiktaş Kulübü'ne 1 maç kendi sahasında seyircisiz ve 100 bin TL para cezası ayrıca Fikret Orman'a da 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verildi. Atiker Konyaspor'a da 5 maç seyircisiz oynama ve 250 bin TL ayrıca çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 100 bin TL para cezası verildi. Bu cezaların ardından Beşiktaş'ın, bu sezon evinde oynayacağı ilk lig maçında seyircisi olmayacak. Mücadeleyi sadece Antalyaspor taraftarları izleyebilecek.

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  • Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının fotoğrafları
  • Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının fotoğrafları
  • Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının fotoğrafları
  • Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının fotoğrafları

Konyaspor'a 5 maç Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası ceza verildi.

İşte verilen cezalar;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ALTINORDU A.Ş.'nin, U21 Ligine katılmamasından dolayı U21 Ligi Statüsünün 1/3. Maddesi takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor'un cezalı olacağı maçlar:
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Akhisar Belediyespor
Galatasaray
Osmanlıspor

Beşiktaş ise ilk hafta Antalyaspor ile kendi sahasında oynayacağı maç seyircisiz olacak. 

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