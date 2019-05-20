Süper Kupa maçı ne zaman?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gözler şimdi Süper Kupa finalinin yapılacağı tarihte. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa maçında, Süper Lig'den küme düşen, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olan Akhisarspor, sarı-kırmızılı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasının ardından Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı.
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupası'nı kaybeden finalist takım arasında oynanır.
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü start alacak. Bu bilgiye dayanarak, Süper Kupa finalinin de Ağustos ayının ilk günlerinde yapılacağını söylemek mümkün.
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