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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.05.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Süper Kupa finali ne zaman?

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Süper Kupa finali ne zaman?

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa maçında, Süper Lig'den küme düşen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak. Galatasaray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlamış olacak. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?

TFF Süper Kupa'nın bu yılki finalinde, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ile Süper Lig'den küme düşen, Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a yenilen olan Akhisarspor, sarı-kırmızılı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasının ardından Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazanmıştı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olan Akhisarspor, sarı-kırmızılı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasının ardından Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.  Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupası'nı kaybeden finalist takım arasında oynanıyor.

Süper Kupa finalinin yapılacağı net tarih ve maça dair diğer detaylar henüz belli değil. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü start alacak. Bu bilgiye dayanarak, Süper Kupa finalinin de Ağustos ayının ilk günlerinde yapılacağını söylemek mümkün.

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