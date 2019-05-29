Süper Kupa finali ne zaman?
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa maçında, Süper Lig'den küme düşen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak. Galatasaray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlamış olacak. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?
TFF Süper Kupa'nın bu yılki finalinde, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ile Süper Lig'den küme düşen, Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a yenilen olan Akhisarspor, sarı-kırmızılı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasının ardından Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazanmıştı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olan Akhisarspor, sarı-kırmızılı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasının ardından Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupası'nı kaybeden finalist takım arasında oynanıyor.
Süper Kupa finalinin yapılacağı net tarih ve maça dair diğer detaylar henüz belli değil. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü start alacak. Bu bilgiye dayanarak, Süper Kupa finalinin de Ağustos ayının ilk günlerinde yapılacağını söylemek mümkün.
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