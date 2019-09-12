Sultanbeyli Belediyespor Edirnespor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadeleleri devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul ekibi Sultanbeyli Belediyespor ile Edirnespor karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda, kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak. Peki, Sultanbeyli Belediyespor Edirnespor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sultanbeyli Belediyespor ile Edirnespor, bugün Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de bir üst tura çıkabilmek için kısayasıya mücadele edecek. İşte, Sultanbeyli Belediyespor Edirnespor maçına ilişkin ayrıntılar...
Sultanbeyli Belediyespor Edirnespor Ziraat Türkiye Kupası bugün 15:00'da başlayacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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