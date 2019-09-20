Süleyman Atlı güreş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçimiz Süleyman Atlı, final maçında Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak. Süleyman Atlı, bu karşılaşmayı kazanması halinde altın madalyanın sahibi olacak. Peki, Süleyman Atlı'nın güreş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Süleyman Atlı'nın Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki başarılı ilerleyişi, bugün final maçı ile devam edecek. Yarı finalde Kazak rakibi Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakan Süleyman Atlı, final etabında Rus rakibi Zavur Uguev'i nakavt etmesi halinde altın madalyanın sahibi olacak. Peki, Süleyman Atlı'nın final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, merakla beklenen karşılaşma hakkında bazı bilgiler
SÜLEYMAN ATLI'NIN GÜREŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süleyman Atlı'nın Rus Zavur Uguev ile çıkacağı final mücadelesi, bugün saat 15.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, adını finale yazdırdı.
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.
Süleyman Atlı bugün finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.
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