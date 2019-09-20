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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.09.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Süleyman Atlı güreş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Süleyman Atlı güreş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçimiz Süleyman Atlı, final maçında Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak. Süleyman Atlı, bu karşılaşmayı kazanması halinde altın madalyanın sahibi olacak. Peki, Süleyman Atlı'nın güreş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Süleyman Atlı'nın Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki başarılı ilerleyişi, bugün final maçı ile devam edecek. Yarı finalde Kazak rakibi Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakan Süleyman Atlı, final etabında Rus rakibi Zavur Uguev'i nakavt etmesi halinde altın madalyanın sahibi olacak. Peki, Süleyman Atlı'nın final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, merakla beklenen karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SÜLEYMAN ATLI'NIN GÜREŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süleyman Atlı'nın Rus Zavur Uguev ile çıkacağı final mücadelesi, bugün saat 15.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, adını finale yazdırdı.

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.

Süleyman Atlı bugün finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.

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