Süleyman Atlı, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kilo finalinde Rus Müslim Sadulaev'i mağlup eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı.
Finalde rakibini 8-3 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.
Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Süleyman Atlı, ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'ı 11-0, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3 ve yarı finalde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 8-4 yenerek finale yükselmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle