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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.03.2019 - 21:53, Son Güncelleme:

Şükrü Altay - Janne Forsman boks maçı ne zaman?

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Şükrü Altay - Janne Forsman boks maçı ne zaman?

Şükrü Altay, GBU hafif ağır sıklet dünya şampiyonluğu unvan maçında Finlandiyalı Janne Forsman ile karşılaşacak. 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay'ın maçının ne zaman olduğunu merak eden sporseverler, bu hususta bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Şükrü Altay - Janne Forsman boks maçı ne zaman?

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, unvan maçı için Finlandiyalı Janne Forsman ile karşı karşıya gelecek. İşte, maça dair detaylar...

Şükrü Altay ile Janne Forsman, GBU hafif ağır sıklet dünya şampiyonluğu unvan maçında karşılaşacak. İki boksör, 23 Mart Cumartesi günü ringe çıkacak.

Profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan ve 9 maçını da nakavtla alan 34 yaşındaki Altay ile profesyonel kariyerindeki 33 maçın 22'sini kazanan 36 yaşındaki Finlandiyalı Janne Forsman, Almanya'nın Ludwigsburg kentinde karşı karşıya gelecek.

Şükrü Altay, MHP Arena Ludwigsburg'da 23 Mart'ta düzenlenecek karşılaşmada rakibini yenmesi durumunda, kemerini korumanın yanı sıra, dünya sırlamasında da üst basamaklara çıkacak.

ŞÜKRÜ ALTAY KİMDİR?

Kariyerini Almanya'da sürdüren Altay, bu ülkede en iyi sporculardan biri olarak kabul ediliyor.

Kempten Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Sporcuları Galası"nda, GBU organizasyonunda Almanya, Avrupa ve dünya olmak üzere 3 kemeri elinde bulunduran Altay'ı altın madalya ile onurlandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle Almanya'da gündem olan Şükrü Altay, ringlere de Erdoğan'ın seslendirdiği şiirler ve Türk bayraklarıyla çıkıyor. Altay, Mayıs 2018'de kazandığı Almanya Altın Kemeri'ni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna-Hersek ziyareti sırasında hediye etmişti.

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