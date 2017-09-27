Suarez'den Paulinho'ya: "O adeta bir hayvan!"

Barcelona'ya geldliği günden beri eleştiri oklarının hedefinde olan Brezilyalı ortasaha oyuncusu Paulinho'ya takım arkadaşı Denis Suarez sahip çıktı.

Yaz döneminde sürpriz bir şekilde Guanzghou Evergrande'dan takıma katılan 29 yaşındaki futbolcu için ödenen 40 milyon Euro büyük tartışma konusu olmuştu.

Ancak Barcelona kariyerinde otoriterleri haksız çıkaracak şekilde iyi bir giriş yapan Paulinho'ya bir destek de takım arkadaşı Denis Suarez'den geldi. İspanyol basınına konuşan Suarez, Pulinho hakkında: "Çok güçlü bir oyuncu olduğu için bize defansif anlamda büyük değer katıyor. Onun Brezilya milli takımında neler yaptığına şahit oldum. Ceza sahasına çok iyi koşular yaparken duran toplarda da adeta bir hayvan. O, bizim için çok değerli." dedi.

Suarez takım arkadaşı için: "Onun eleştiren ağızları susturmak için bir şey yapmasına gerek yok çünkü son dönem Brezilya milli takımını izleyen herkes onun alelade bir oyuncu olmadığını biliyor." dedi. Paulinho Barcelona Formasıyla La Liga'da çıktığı 5 maçta 2 gol attı. (Sporx)